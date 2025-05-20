تغطية متواصلة || قطر :"جمود في المحادثات"، هل سيعيد نتنياهو الوفد ؟

اليوم 592 من الحرب: قال آدم بوهلر، المبعوث الخاص لشؤون الرهائن نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية (الثلاثاء) في مؤتمر جيروزالم بوست: "أعتقد أننا أقرب ما نكون إلى اتفاق، جزء منه ينبع من إسرائيل وعمل الجيش الإسرائيلي على الأرض". وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مطالب القوى العظمى بإنهاء الحرب وهدد بفرض عقوبات على إسرائيل: "إن الزعماء في لندن وأوتاوا وباريس يعرضون مكافأة ضخمة لهجوم الإبادة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في حين يدعون إلى المزيد من هذه الفظائع".

الحرب على غزة تفاقم التوترات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "كنا نتوقع انتهاء المأساة بعد إطلاق سراح عيدان ألكسندر، لكن الهجمات المستمرة تضر بفرص السلام". وقال "رغم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المأساوية، فإننا نشهد فشل الجهود لتحقيق التهدئة بسبب سلوك إسرائيل غير المسؤول والعدواني، مما يحد من أي فرصة للسلام". مصدر كبير في البنتاغون لقناة العربي القطرية: "وزارة الدفاع محبطة من التقارير حول عدد القتلى في غزة" تقرير فلسطيني: هجمات للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة في جباليا قرب مقبرة الفلوجة من المتوقع أن تدخل عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ضعف الكمية التي دخلت أمس. ومن المتوقع أن يجلبوا، من بين أشياء أخرى، الدقيق للمخابز والمعدات الطبية وبعض أغذية الأطفال أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن سلاح الجو هاجم وقتل قائد موقع المنصوري التابع لمنظمة حزب الله في منطقة المنصوري في جنوب لبنان باستخدام الطائرات. وأضاف البيان أن الإرهابي قام خلال الحرب بدفع مخططات مسلحة عديدة ضد دولة إسرائيل، وأدار محاولات ترميم مجمع المنصوري، وروج لمحاولات نقل الأسلحة. مسؤول كبير في حماس قال لصحيفة "العربي الجديد" القطرية اللندنية إن "الوفد الإسرائيلي في الدوحة لم يعقد مفاوضات مع الوسطاء القطريين والمصريين منذ السبت، بسبب إحباط نتنياهو لأي تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة" ( أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم في إسبانيا سيصوتون اليوم على اقتراح حظر بيع الأسلحة لإسرائيل