صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أنه أجرى محادثة صريحة مع الوزير بلينكن خلال زيارته لإسرائيل وصفها بالمحادثة الصريحة وبلغه عميق تقديره للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب.

وتابع نتنياهو: "لكنني قلت أيضًا شيئًا آخر، قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل، أقرب حلفاء أمريكا، تقاتل من أجل حياتها، وتقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين".

ووفقا لرئيس الوزراء فقد أكد الوزير بلينكن على أن "الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات".

واختتم نتنياهو حديثه بالإشارة إلى مقولة لتشرتشل خلال الحرب العالمية الثانية حيث طلب الأسلحة من الولايات المتحدة: "أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة". وتابع نتنياهو: "وأنا أقول، أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث عن حجب توريد الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل عشية إصرار الأخيرة على دخول رفح المكتظة بالمدنيين الذين نزحوا إليها منذ بداية الحرب. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الليلة (الثلاثاء) أن عضوين ديمقراطيين بارزين في الكونغرس اتفقا على توقيع صفقة تمنح إسرائيل 50 طائرة من طراز إف-15 بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، بعد فترة طويلة من الرفض لهذه الصفقة.