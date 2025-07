الجيش الإسرائيلي يكشف عن "شكل القيادي في حماس عز الدين الحداد مؤخرا"

بعد اغتيال معظم كبار قادة حركة حماس، بقي عز الدين الحداد، قائد لواء مدينة غزة التابع للحركة. في الوثائق التي كشف عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية اليوم (الخميس)، يبدو مختلفًا تمامًا عما كان عليه عشية الحرب.

وتحدث أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عن تغييرات كبيرة وبارزة بمظهر الحداد لخارجي، مرفقا إياه بصورة بدا فيها مختلفا تماما عن شكله في بداية الحرب. وحداد هو آخر قيادي لحماس في غزة بعد اغتيال قيادة حماس من قبل إسرائيل خلال الحرب، ويشغل الآن قائد الذراع العسكرية لحماس.

https://x.com/i/web/status/1945824565600387185