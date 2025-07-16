مسؤول لـ i24NEWS: "إسرائيل قدمت الخرائط - تنازلت عن موراج"

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نشر مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS العبرية، عميخاي شتاين، اليوم (الأربعاء) أن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات بشأن صفقة الرهائن قالت إنه "بحسب الخرائط التي قدمتها إسرائيل للوسطاء فإن إسرائيل تخلت عمليا عن محور موراج".

يضيف مصدر مطلع على التفاصيل: "الحدث الراهن ليس محور موراج، بل الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح".

والآن، يشعر الوسطاء بالتفاؤل، فالخرائط الجديدة تُعزز بشكل كبير إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.