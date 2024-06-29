الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال غزة والحصيلة تقفز الى 313

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت عن مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى العملية البرية التي انطلقت في أكتوبر في أعقاب حماس إلى 313. ووفقا لبيان الجيش فقد سقط الرقيب يائير أفيتان 20 عاماً من رعنانا، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، في معركة شمال قطاع غزة.

كما سقط الرائد (احتياط) ياكير شموئيل تاتلبوم 21 عاماً من معاليه أدوميم، مقاتل في الكتيبة 77 فرقة ساعر من جولان (7)، في معركة شمال قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 13 من لواء جولاني وضابط قتالي من كتيبة روتيم من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة.

وتم إجلاء المقاتلين الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، حسبما تم إبلاغ عائلاتهم.