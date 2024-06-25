بعد مقتل شقيقته|| هنية: "استهداف أفراد أسرتي لن يغير مواقف المقاومة"

نشرت حركة حماس، اليوم (الثلاثاء)، رسالة باسم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، عقب مقتل شقيقته زهرعبد السلام هنية، بالإضافة إلى أقارب آخرين، إثر قصف لسلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم على أحد المباني في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة.

وقال هنية في الرسالة إنه ’إذا اعتقدت إسرائيل أن استهداف أقارب عائلته سيغير مواقف حماس والمقاومة’ فهي مخطئة حيث أن "كل شهيد في غزة وفي الأراضي الفلسطينية" هو مثل أحد أفراد عائلتي.

وأضاف هنية أنه لا يوجد فرق بين أفراد عائلته اللذين قتلوا وباقي الغزيين حيث أن "جميعهم اختارهم الله لشق الطريق الى النصر والحرية". كما أوضح هنية في هذه الرسالة أن "حماس لا زالت تعارض كل اتفاق لا يتضمن وقف إطلاق النار وأنهاء العدوان". ويشار إلى أن ثلاثة من أبناء هنية قتلوا في هجوم بقطاع غزة في نيسان/ابريل الأخير.