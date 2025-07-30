تقرير: وصل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد في زيارة استغرقت عشر ساعات، التقى خلالها بعدد من قادة الإطار التنسيقي وعدد من الفصائل المسلحة. تزامنت هذه التصريحات مع تصريحات علنية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد فيها على الحد من تواجد السلاح في البلاد، وتعهد بإنهاء مبررات الوجود المسلح