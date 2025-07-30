ويتكوف يصل إلى إسرائيل غدًا؛ وتقارير تفيد بأن إسرائيل نقلت تحفظاتها إلى الوسطاء | جميع التحديثات
الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة • خلال الـ24 ساعة الماضية: دخلت أكثر من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة | آخر التحديثات
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اليوم 663 من الحرب: 50 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة • يقوم الجيش الإسرائيلي بإسقاط مساعدات إنسانية بالمظلات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الإمارات والأردن ومصر • أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه سيعترف بدولة فلسطينية إذا لم تغير إسرائيل سياستها
ذكرت قناة الحدث السعودية أن إسرائيل نقلت تحفظات على اقتراح حماس: "نقل الوسطاء إلى حماس تحفظات إسرائيل على ردها الأخير. رفضت إسرائيل اقتراحًا بتبادل المختطفين القتلى بالسجناء الفلسطينيين الأحياء، وعارضت عدة بنود تتعلق بإعادة انتشار القوات والانسحاب من قطاع غزة"
من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، ويزور أيضًا مرافق توزيع الأغذية التابعة لمؤسسة GHF. وهذه ليست زيارته الأولى لغزة.
مصدر لـi24NEWS: فيتكوف سيصل إلى إسرائيل غدًا لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة
تقرير: وصل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد في زيارة استغرقت عشر ساعات، التقى خلالها بعدد من قادة الإطار التنسيقي وعدد من الفصائل المسلحة. تزامنت هذه التصريحات مع تصريحات علنية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد فيها على الحد من تواجد السلاح في البلاد، وتعهد بإنهاء مبررات الوجود المسلح
مسؤول كبير في حماس: "لا جدوى من التفاوض طالما استمرت سياسة التجويع والإبادة الجماعية ضد شعبنا. إن استمرار هذه الجرائم يُقوّض أي أساس منطقي للمفاوضات، ويُمثّل استخفافًا بالجهود المبذولة خلال الأيام الثمانية عشر الماضية من المفاوضات. الاتفاق وحدة واحدة لا تتجزأ، ولا يُدار وفق حسابات طرف واحد. إن فتح بند واحد يعني فتح جميع البنود تلقائيًا"
حماس في بيان لها عشية ذكرى اغتيال إسماعيل هنية: "ندعو ليوم وطني وعربي وإسلامي ودولي لنصرة أهالي غزة والقدس والمسجد الأقصى والأسرى في فلسطين"
تقارير من غزة: إطلاق نار على المدنيين المنتظرين لتلقي المساعدات الإنسانية في رفح
وسأل الصحافيون ترامب: "هل هناك أي جدوى من الضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل طويل الأمد؟" فأجاب: "إذا فعلتم ذلك، فإنكم تكافئون حماس في الواقع - وأنا لا أنوي فعل ذلك".
https://x.com/i/web/status/1950350135931597132
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وزير الخارجية المصري لـ"الحدث": "مصر ستعقد مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار. نتواصل يوميًا مع واشنطن والدوحة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ونبذل قصارى جهدنا لإنجاح المفاوضات".