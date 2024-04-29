بين التفاؤل والقلق: محادثات القاهرة تبني على الإيضاحات التي تطلبها حماس وصيغة التسوية الإسرائيلية

بالرغم من احتدام الجبهة في الشمال ومواصلة الأعمال القتالية في قطاع غزة إلا أن أجواء الترقب تبدو مسيطرة على المشهد العام وهو ما يتكشف من خلال تصريحات المسؤولين اليوم في المنتدى الاقتصادي في الرياض عاصمة السعودية حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "هناك اقتراحا مطروحا على الطاولة ويجب على الجانبين دراسته" وأضاف: "يملؤنا الأمل بالنسبة للمقترح وننتظر القرار النهائي".

واستعرض تقرير في واينت الإثنين التطورات المتعلقة بالحدث الأبرز على الساحة بداية من وصول وفد عن حماس، يترأسه خليل الحية إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين في إطار استئناف المحادثات حول اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. بل إن وفدا إسرائيليا قد يصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس فيما قالت قناة "الحدث" السعودية إن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة متوقف على رد حماس وبحال كان إيجابيا فسيتم ذلك غدا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن مصر قامت باستبدال قطر في ريادة الوساطة على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها الدوحة مؤخرا من أطراف أميركية وإسرائيلية حكومية لكن في نهاية المطاف سيعود الوفد الفلسطيني للمشاورات في قطر.

تستند المحادثات الجارية على الخطة التي وضعتها القاهرة، والمرتكزة إلى مرحلتين. وبناء على ما قاله مسؤول إسرائيلي لـ"نيويورك تايمز" فإن المرحلة الأولى من الخطة ستشمل الصفقة الإنسانية التي ستتضمن إطلاق سراح نحو 33 رهينة بين نساء وأطفال ومرضى و"مصابين عقليا" وكبار في السن- مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وبحسب التقرير فإن إسرائيل أبدت مرونة في مواقفها إذ رفضت في السابق رد حماس حين قالت إنها لا تستطيع إطلاق سراح 40 رهينة أحياء ضمن الفئات الإنسانية المختلفة. علما أن حماس تطلب في الوقت الحالي إيضاحات تتعلق بعبارات يشملها المقترح المصري تمت الإشارة إليها في تقرير سابق.

وتعتبر المرحلة الثانية من الاتفاق على قدر كبير من الأهمية بحيث أبدى الإسرائيليون اهتماما بمحاوره، وفقا للتقرير في "التايمز"، حيث تؤسس المرحلة الثانية لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين الآخرين. وقال مسؤول مصري في الوقت نفسه لوكالة أسوشيتد برس إن هناك "انفتاحا إسرائيليا" لبحث المرحلة الثانية تحت عنوان الوقف الكامل لإطلاق النار. وأشار المصدر المصري لوكالة أسوشييتد برس إلى أنه سيتم في المرحلة الثانية إطلاق سراح سجناء فلسطينيين "ذوي محكوميات عالية" كما ستبدأ عملية إعادة بناء قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مصدر آخر مطلع على التفاصيل قوله إن المرحلة الثانية ستشمل "فترة من الهدوء المستمر". وبحسب قوله فإن هذا هو نص التسوية التي قدمتها إسرائيل في مواجهة مطلب حماس بوقف كامل لإطلاق النار. وذكر هذا المصدر أن إسرائيل ستسمح في نهاية المرحلة الأولى بالتنقل بحرية بين جنوب القطاع وشماله، وأنها ستنسحب جزئيا من القطاع.

Evelyn Hockstein/Pool via AP

وبالرغم من انتهاء جولات سابقة من المفاوضات بالفشل، قال عضو المكتب السياسي عزت الرشق لوكالة فرانس برس إنه لا توجد "مشاكل جوهرية" في الاقتراح المطروح. وبحسب قوله فإن "الأجواء إيجابية ما لم تضع إسرائيل عقبات جديدة". وحتى قبل ذلك، وصفت حماس الاقتراح بأنه "جاد"، فقد قال المسؤول الكبير في حماس، سامي أبو زهري، الليلة الماضية: "أكدنا لإخواننا في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم" لأي ضغوط أميركية".