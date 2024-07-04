وزير الأمن يوآف غالانت لعائلات المختطفين: "نحن أقرب إلى الصفقة من أي وقت مضى"

قال وزير الأمن يوآف غالانت لعائلات المختطفين أمس (الأربعاء) "إننا أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى".

في هذا السياق، وعلى خلفية التقدم في المحادثات مع حماس، سيجري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بعد ظهر اليوم.

Ariel Harmoni/Israeli Ministry of Security

كما نقلت صحيفة "الديار" اللبنانية عن مصادر خاصة أن رد حماس الأخير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان "ردا إيجابياً للغاية". وذكرت رويترز من مصدر في ديوان رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يجتمع نتنياهو بالحكومة لبحث مسألة رد حماس.

إضافة الى ذلك، قال مصدر في حماس لقناة الميادين اللبنانية إن حركته قدمت تعديلاتها على الوثيقة الإسرائيلية الأخيرة دون المساس بالقضايا الأساسية. كما أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن التطور الأساسي هو أن صياغة مقترح الاتفاق تتضمن إشارة واضحة إلى أن المفاوضات بين المرحلة الأولى والاتفاق تتضمن إشارة واضحة إلى أن المفاوضات بين المرحلة الأولى والاتفاق ستتم مع التعهد بمواصلة وقف إطلاق النار أو تثبيت الهدوء الدائم خلال كل مدة المفاوضات في نهاية المرحلة الأولى.