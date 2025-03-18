بعد تأكيد مقتله:أبرز المعلومات عن أبو حمزة الناطق الرسمي باسم الجهاد وصورته الحقيقية

أكدت الجهاد الإسلامي مقتل الناطق الرسمي باسم سرايا القدس ، المعروف باسمه الحركي أبو حمزة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله، ويعتبر أبو حمزة من أبرز الشخصيات الإعلامية ، والذي عرف بظهوره المتكرر بالمؤتمرات الصحافية وعرضه البيانات حيث نقل رسائل سرايا القدس ومواقفها الى الجمهور وهو مقنع الوجه.

ولم تتوفر معلومات كثيرة عنه ، الا انه ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية قتل أبو حمزة والذي كشف عن اسمة وهو ناجي ماهر أبوسيف، مع زوجته شيماء أبو سيف، وبدأ أبو سيف عمله كناطق عسكري باسم السرايا عام 2014.

وخلال عمله الإعلامي، ظهر أبو حمزة بمواقع مختلفة ، مثل مساجد غزة، ووكالات الأنباء، وقنوات التلفزة.

وعلى صعيد متصل تحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن استهداف الناطق العسكري باسم أبو عبيدة ، لكن مصيره حتى الآن بقي غامضا ولم يتم التأكد من مقتله أو إصابته جراء الغارة.

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