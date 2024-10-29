الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة مقاتلين إسرائيليين في القتال شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة مقاتلين من الوحدة "المتعددة الأبعاد"(888) في معركة شمال قطاع غزة، وهم: النقيب يوناتان (جوني) كيرن، 22 عامًا، ضابط قتالي في الوحدة،والرقيب نيسيم ميتال (20 عاما) ، والرقيب أفيف جلبوع (21 عاما) ، والرقيب ناعور حيموف (22 عاما).

وفي الحدث الذي قتل فيه الأربعة أصيب ضابط مقاتل من الوحدة نفسها بصورة خطيرة، وفي أعقاب الحدث ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الى 776 قتيلا.

ووقع الحادث في إطار عملية تطويق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. دخل مقاتلو الوحدة متعددة الأبعاد (888) لمسح أحد المباني، عندما وقع انفجار عنيف أدى إلى مقتل المقاتلين الأربعة. ويعمل مقاتلو الوحدة متعددة الأبعاد في الأيام الأخيرة إلى جانب مقاتلي مدرعات من اللواء 401، في إطار العملية في جباليا ضد تموضع مسلحي حماس مجددا في المكان.