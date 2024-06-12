حزب الله يستوحي أسلحة من تطويرات إسرائيلية ويراهن في حربه المحتملة ضد إسرائيل على صاروخ 'ألماس' الإيراني

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأربعاء بناء على مصادر في فيلق القدس أن حزب الله أنشأ ترسانة تضم أكثر من مليون صاروخ من مختلف الأنواع في محاولة لتعزيز فرصه بفرض معادلة الردع التي أعلن في أكثر من مناسبة أنه يسعى إلى تثبيتها بمواجهة إسرائيل.

يمتلك التنظيم من بين أمور أخرى صواريخ كاتيوشا دقيقة و"محسنة" وطائرات بدون طيار وطائرات بدون طيار انتحارية مسلحة بصواريخ روسية الصنع، على ما أفاد تقرير في صحيفة معريف.

ويرى مراقبون أن السلاح الذي قد يثير القلق إسرائيليا هو صاروخ "ألماس" الإيراني الصنع المستوحى من صاروخ "سبايك" الإسرائيلي الذي طورته شركة رافائيل، وهو صاروخ مضاد للدبابات مزود بـ "مدفع" يتيح للرامي أن يصوب نحو الهدف والهروب من مكان الحادث بسرعة. وقد طور الإيرانيون الصاروخ من خلال فحص قدرات الصاروخ وسط اعتماد الهندسة العكسية لاستكشاف تقنيته.

ووفقا لمعهد "علما" الذي أعد بحثا حول التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على الحدود الشمالية فإن حجم ترسانة الأسلحة الموجودة في أيدي حزب الله يقدر ببضعة آلاف من الصواريخ والقذائف الدقيقة من إجمالي 75 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك مئات صواريخ دفاع جوي وصواريخ تاهي (صواريخ ساحلية)، وأسلحة كروز وأسلحة تحت الماء دقيقة. ويسعى حزب الله إلى زيادة الدقة فيما يتجاوز مجموعة صواريخ «فاتح 110» الدقيقة.

وجاء في التقرير أيضا أن حزب الله سيكون قادرا على إطلاق نحو 3000 عملية إطلاق يوميا باتجاه إسرائيل بحال اندلعت حرب شاملة لمدة عشرة أيام على الأقل وستسمح له الترسانة التي بحوزته على الاستمرار لشهرين على إطلاق نحو ألف قذيفة وصاروخ لن تتمكن جميعها من عبور الأجواء الإسرائيلية لأسباب كثيرة أولها الفشل التقني وثانيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

كما من المتوقع أن تستخدم قوات حزب الله في الحرب المحتملة قذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات، والطائرات بدون طيار وحتى بعض الصواريخ المضادة للطائرات.

تستمر الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان بالانهمار على أهداف محددة في شمال إسرائيل في سياق الحرب غير المعلنة بين إسرائيل وحزب الله الذي تلقى ضربة موجعة بتصفية أحد أبرز قادة الجنوب في غارة إسرائيلية أمس لتتعدى الـ 200 صاروخا تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم.

Ayal Margolin / Flash90

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في تشييع طالب عبد الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إن جواب الحزب هو "زيادة من عملياتنا شدة وبأساً وكماً ونوعاً ولينتظرنا في الميدان"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي سنزيد من عملياتنا".

في المقابل ردت إسرائيل على هجوم حزب الله بمزيد من الغارات الجوية على أهداف للحزب في جنوب لبنان، بما في ذلك مبان عسكرية في منطقتي ياطر ومركبا وطلوسة.