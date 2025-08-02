تحويل القضية ضد الجنود الإسرائيليين الذين اعتقلوا في بلجيكا إلى لاهاي

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لا تزال قضية اعتقال الجنديين الإسرائيليين في مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلجيكا ترفض مغادرة عناوين الأخبار، حيث اتضح (الجمعة) أن النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا قررت نقل ملف التحقيق ضد الاثنين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار تعاون بلجيكا مع مؤسسات الأمم المتحدة.

للتذكير، اعتُقل الاثنان واستُجوبا الأسبوع الماضي بعد رفعهما علم لواء جفعاتي خلال مهرجان الموسيقى الكبير. وقُدّمت شكوى ضدهما من قِبَل مؤسسة هند رجب المؤيدة للفلسطينيين ومنظمة GLAN. وهذه هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها إسرائيليون ويُستجوبون في أوروبا لاحتمال وجود صلات لهم بالحرب على غزة.

قال الدكتور جيررود أوكوين، مؤسس شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN): "يُعدّ قرار المدعي العام الفيدرالي اعترافًا هامًا بخطورة الجرائم المزعومة وحقوق الضحايا للعدالة. ومع ذلك، يُمكن للسلطات المحلية، بل ويتعيّن عليها، بذل المزيد من الجهود لاعتقال ومقاضاة المشتبه بهم في جرائم الحرب - وهذا التزامٌ بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، أفرجت بلجيكا عن الرجلين اللذين قد يعودان ويرتكبان جرائم أخرى في غزة". وفي الوقت نفسه، دعت المنظمة محكمة لاهاي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المشتبه بهم.