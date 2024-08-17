التغطية متواصلة | غارات إسرائيلية على لبنان رداً على إطلاق نار في الجليل؛ والقضاء على قائد في حزب الله
حزب الله أطلقت نحو 50 صاروخا نحو بلدات لم يتم إخلاؤها بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، كما تابعت أن السلطات الإسرائيلية أطلقت توجيهات لسكان الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ
بعد الضربة الجوية الليلية ا جنوب لبنان والتي قتل فيها عشرة لبنانيين ، قام حزب الله بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه شمال إسرائيل والتي أطلقت بعد ساعة من الضربة بوادي الكفور بمنطقة النبطية جنوب لبنان، كما أطلقت صافرات الإنذار في منطقة صفد شمال إسرائيل.
وتحدثت تقارير لبنانية عن مقتل 10 وإصابة آخرين بينهم أطفال سوريين، وذكرت وسائل إعلامية لبنيانية أن الحديث يدور عن مبنى تجاري كان يتواجد به عمال، ونفت وسائل إعلامية لبنانية أن تكون علاقة لحزب الله بالمبنى.
في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مخرن لوسائل قتالية لحزب الله في الهجوم بمنطقة النبطية كما تمت مهاجمة مبان عسكرية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان. وقامت المدفعية بمهاجمة عدة مواقع جنوب لبنان.
وزير الصحة الفلسطيني: حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في غزة خلال أيام
أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، السبت، أن طواقم الوزارة في قطاع غزة تستعد لتنفيذ حملة تطعيم للأطفال تحت سن 10 سنوات ضد شلل الأطفال، خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.
وقال أبو رمضان، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بمدينة البيرة، للحديث عن آخر التطورات بشأن الوضع الصحي في القطاع، وتسجيل حالة شلل أطفال وإجراءات الوزارة للتعامل مع الوضع، إن حملة التطعيم ستنفذ على مرحلتين، مشيراً إلى توفير مليون و200 ألف جرعة من طعم شلل الأطفال من النوع الثاني، وجارٍ توفير 400 ألف جرعة أخرى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
والدة رهينة تحث قادة الأجهزة الأمنية على "مواجهة نتنياهو إذا قام بتخريب الصفقة".
تجمعت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة خارج مقر القيادة العسكرية كيريا في تل أبيب للمشاركة في احتجاجهم الأسبوعي، مطالبين بعودة أحبائهم المحتجزين لدى حماس. ناشدت إيناف زانجوكر، والدة الرهينة ماتان زانجوكر، رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقالت: "حان وقت القرار: اتفاق أو تصعيد"، وحثت قادة الموساد والشين بيت على تحدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر. وأصرت السيدة زانجوكر قائلة: "لا تخافوا من مواجهة نتنياهو إذا قام بتخريب الصفقة". وحذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذه المرة، فإن المسؤولية عن الوفيات المحتملة للرهائن ستقع أيضًا على عاتق الأجهزة الأمنية.
صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل
حزب الله يعلن "مقتل حسين إبراهيم كساب في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة صور جنوب لبنان"
حزب الله يعلن استهداف موقع حدب يارون الإسرائيلي بقذائف المدفعية
الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من قطر وتستمر الجهود الدولية لمنع التصعيد الإقليمي
صافرات الإنذار تدوي في هضبة الجولان شمال إسرائيل
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك: "ندعو الأطراف إلى المرونة ومنع التصعيد"
أعلن، وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أنها تؤيد بقوة "جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستكمال الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ويشجعنا النهج البناء الذي تم اتباعه حتى الآن. بعيد".
ووتابع البيان"نرحب بحقيقة أن العمل الفني سيستمر في الأيام المقبلة، بما في ذلك الأحكام الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وأن كبار المسؤولين سيجتمعون بعد ذلك قبل نهاية الأسبوع المقبل من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق"
ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى "مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في هذه العملية. ونؤكد على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض فرصة السلام. هناك الكثير على المحك"
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مبان يستخدمها حزب الله في قرى بجنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت مباني يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان، في مركبا وراميه وكفرحمام، في وقت سابق اليوم السبت". وأضاف الجيش أن "القوات قصفت أيضا عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان بالمدفعية"
ألمانيا تخطط لخفض مساعداتها العسكرية إلى كييف إلى النصف في عام 2025
تخطط ألمانيا لخفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف بحلول عام 2025، لتصل إلى 4 مليارات يورو، وفقًا لمصدر برلماني. يأتي هذا القرار، نتيجة اتفاق بين المستشار شولتس ووزير المالية ليندنر، في سياق السعي لتحقيق وفورات في الميزانية.
وللتعويض، تعتمد برلين على إنشاء أداة مالية باستخدام الأصول الروسية المجمدة، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وتأمل الحكومة الألمانية أن يتم تفعيل هذه الآلية بحلول عام 2025.
كهرباء لبنان: انقطاع التيار الكهربائي عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ
بيان فرنسي بريطاني: ندعم جهود التوصل إلى اتفاق التبادل والتهدئة في غزة
صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
الوكالة اللبنانية للإعلام: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا عند مثلث بلدات رامية دبل والقوزح جنوبي لبنان
شركة الكهرباء اللبنانية: "بسبب النقص الحاد في الوقود والغاز انقطعت الكهرباء عن كافة أنحاء لبنان".
شركة الكهرباء اللبنانية: "بسبب النقص الحاد في الوقود والغاز انقطعت الكهرباء عن كافة أنحاء لبنان".
"الأونروا": "إسرائيل تقلص مجدداً مساحة المنطقة الإنسانية في قطاع غزة"
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، إن إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة، موضحة أن النازحين لا يجدون مكاناً آمناً في القطاع.
وأشارت الوكالة، عبر منصة "إكس"، إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمناطق وأحياء متفرقة في القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على غزة إلى 40 ألفاً و74 فلسطينياً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيانها اليومي، اليوم السبت، عن "ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 40 ألفاً و74 فلسطينياً، منذ السابع من أكتوبر الماضي". وأضافت الوزارة، أن "عدد المصابين بلغ 92 ألفاً و537 فلسطينياً."
مباحثات مصرية فرنسية لخفض التصعيد الإقليمي: "الشرق الأوسط مهدد بالاشتعال"
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، سبل خفض التصعيد الإقليمي، وجهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذراً من أن استمرار الحرب سيكون له "تداعيات كارثية إنسانية وأمنية"، بينما شدد الوزير الفرنسي على "ضبط النفس"، معتبراً أن منطقة الشرق الأوسط "مهددة باشتعال شامل".
يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة، الجمعة، لكن من المقرر أن يجتمع المفاوضون مجدداً الأسبوع المقبل في القاهرة.