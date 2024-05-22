بعد تعثر الاتفاق في مصر: لجنة المفاوضات تفضل الوساطة القطرية (مسؤول إسرائيلي)

وفقا لموقع إيلاف فقد امتدح المسؤول الإسرائيلي خلال اجتماعه مع عدد من الشخصيات العربية والخليجية في لندن، الوساطة القطرية وقال "إنها تبقى الأفضل"، بالرغم من التصدع الذي أصاب العلاقات بين الدولتين

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تجتمع الأم رينانا مجددًا مع ولديها، ياجيل البالغ من العمر 12 عامًا وأور البالغ من العمر 16 عامًا، اللذين اختطفتهما حماس في 7 أكتوبر وعادا في 27 نوفمبر.
تجتمع الأم رينانا مجددًا مع ولديها، ياجيل البالغ من العمر 12 عامًا وأور البالغ من العمر 16 عامًا، اللذين اختطفتهما حماس في 7 أكتوبر وعادا في 27 نوفمبر.Courtesy of family

بالرغم من الحديث عن وصول المحادثات المتعلقة بالإفراج عن الرهائن إلى طريق مسدود لا سيما على ضوء ما تم كشفه مؤخرا في تقرير لـ CNN عن قيام مصر بالتلاعب سرا بشروط وقف إطلاق النار، قال مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع"إيلاف" السعودي إن بلاده تريد العودة إلى الوساطة القطرية التي وصفها بأنها "أكثر تأثيراً على حماس من الوساطة المصرية". 

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "المخابرات المصرية راوَغَت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم". 

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يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الاتفاق الذي عمل على بلورته فريق موسع من الوسطاء ترأسه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز الذي حضر خصيصا إلى القاهرة. 

ودون علم بيرنز أو غيره، تم عرض صيغتين مختلفتين من الاتفاق عل كل طرف وبقيت حماس على إصرارها بوقف إطلاق النار في النسخة التي بدا أن إسرائيل وافقت عليها وهو ما فجر الاتفاق في اللحظة الأخيرة لينفتح المشهد على مرحلة جديدة هي مرحلة اجتياح رفح وعودة القتال في شمال قطاع غزة ووسطه.

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جنود من اللواء 401 مدرع يعملون في شرق رفح بجنوب قطاع غزة، في صورة تم نشرها في 18 مايو، 2024.IDF

لعبت قطر منذ البداية دروا رئيسيا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس وتم بالفعل التوصل إلى اتفاق بعد انقضاء شهر على الحرب تقريبا سمح بالإفراج عن 128 رهينة على دفعات مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

كما أثار غضب إسرائيل إقدام حركة حماس على إدخال تعديلات من جانبها على بعض البنود الأساسية كالخلط بين الرهائن الأحياء وغير الأحياء في الوقت الذي طلبت فيه إسرائيل الإفراج عن "33 محتجزًا حيًّا" وتحدثت حماس عن "33 محتجزًا حيًّا وميّتًا"، وهو ما اعتبر نقضًا لما اتفق عليه سابقًا.

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ووفقا لموقع إيلاف، فقد امتدح المسؤول الإسرائيلي خلال اجتماعه مع عدد من الشخصيات العربية والخليجية في لندن، الوساطة القطرية وقال "إنها تبقى الأفضل"، بالرغم من التصدع الذي أصاب العلاقات بين الدولتين على ضوء هجوم حماس في 7 أكتوبر وزاده اضطرابا تصريحات إسرائيلية معادية لقطر ودورها المتخاذل في الضغط على حماس. 

وأضاف أن لجنة التفاوض الإسرائيلية أوصت الحكومة بأن تتم المباحثات عبر قطر حصرا وتكليف مصر بالتفاصيل اللوجستية مثل دخول الصليب الأحمر واستلام الرهائن وغير ذلك.

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