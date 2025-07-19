استطلاع : أقل من ربع الجمهور الأمريكي فقط يدعم الحرب في غزة

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وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة CNN ونُشر اليوم (السبت)، يعتقد 23% فقط من الجمهور الأمريكي أن عمليات إسرائيل في غزة مُبررة. وتعكس هذه البيانات انخفاضاً قدره 27 نقطة مئوية مقارنةً باستطلاع رأي أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد وقت قصير من هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث اعتقد 8% فقط أن أفعال إسرائيل غير مُبررة على الإطلاق.

يعتقد 27% من المشاركين أن عمليات إسرائيل الحالية مبررة جزئيًا، بينما يرى 22% أنها غير مبررة. وينتشر هذا الانخفاض بين الأحزاب، ولكنه أكبر بكثير بين الديمقراطيين والمستقلين. فمنذ عام 2023، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين يقولون إن تصرفات إسرائيل مبررة تمامًا من 38% إلى 7% فقط، وانخفضت بين المستقلين السياسيين من 45% إلى 14%، وبين الجمهوريين من 68% إلى 52%.

يعتقد حوالي نصف الأمريكيين أن إسرائيل استخدمت قوة عسكرية مفرطة في غزة. ويعتقد 39% أن حجم القوة كان مناسبًا، بينما يرى 10% أنه كان ينبغي على إسرائيل استخدام المزيد من القوة. كما ارتفعت نسبة من يعتقدون أن الولايات المتحدة تُبالغ في مساعدة إسرائيل في حربها مع حماس: 42%، مقارنة بـ 34% في مارس من هذا العام و33% في يناير 2024. ويعتقد 42% أن الولايات المتحدة تُقدم القدر المناسب من المساعدات، بينما يعتقد 14% أنها تُقدم القليل جدًا.

قد يدفع الرأي العام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة رغبته في إنهاء القتال في غزة. وقد صرّح الليلة الماضية في حديث مع أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض بأن صفقة أخرى للإفراج عن الرهائن تقترب. وأضاف: "لقد عاد معظم الرهائن بالفعل. سنُعيد قريبًا عشرة آخرين، ونأمل أن نُنهي هذه الصفقة بسرعة". إلا أنه لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاق الذي سيؤدي إلى إطلاق سراحهم.

ومع ذلك، اتخذ السفير الأمريكي مايك هاكابي مؤخرًا موقفًا متشددًا تجاه حكم حماس في قطاع غزة، عندما قال في مقابلة على قناة i24NEWS: "أوضح الرئيس ترامب أن حماس لا مستقبل لها في قطاع غزة. أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح. أي خيار آخر سيكون بمثابة إخبار النازيين بأنه من المقبول لهم البقاء في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية".