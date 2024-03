رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار مجلس الأمن

تطرق رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الى القرار الذي تم تمريره في مجلس الأمن الدولي والذي يشمل "طلبا" لوقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والذي سينتهي بعد أسبوعين والى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين". وكتب في حسابة على منصة إكس "إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي فسوف نقطع العلاقات معها".

https://twitter.com/i/web/status/1772603345796026445