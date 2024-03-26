رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار مجلس الأمن

تطرق رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الى القرار الذي تم تمريره في مجلس الأمن الدولي والذي يشمل "طلبا" لوقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والذي سينتهي بعد أسبوعين والى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين". وكتب في حسابة على منصة إكس "إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي فسوف نقطع العلاقات معها".

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وينتهج بيترو خط هجومي جدا تجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب، ويكثر من المقارنات بين الضربات الإسرائيلية في غزة والمحرقة. وفي أعقاب تصريحاته قررت إسرائيل في شهر تشرين أول/أكتوبر لتعليق الصادرات الأمنية الى كولومبيا. ورد بيترو على القرار بصورة هجومية قائلا "إن اضطررنا تعليق العلاقات مع إسرائيل- سنعلقها. نحن لا ندعم الإبادة الجماعية"

من جانبه عقب وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس على تصريحات بيترو وقال إن "دعم رئيس كولومبيا بقتلة حماس الذين ارتكبوا مذبحة وجرائم فظيعة بالأطفال، النساء وكبار السن هي وصمة عار على الشعب الكولومبي، إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها ولن ترضخ لأية ضغوطات وتهديدات".