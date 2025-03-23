الولايات المتحدة تحاول العثور على دول توافق على استيعاب الغزيين على أراضيها

بعد مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على إقامة"الإدارة للهجرة الطوعية" لسكان غزة التي يشرف عليها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميخاي شتاين، أن أول جلسة رسمية لهذه الإدارة ستعقد خلال الأسبوعين القادمين. وحاليا من المتوقع تعيين شخص يشرف على إدارتها.

وتم إبلاغ وزراء الكابينيت أنه لا يوجد حتى الآن أي دولة وافقت على استيعاب الفلسطينيين من غزة، وإنه يدور حوار حول الموضوع بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حيث تحاول الولايات المتحدة العثور على دول توافق على استقبال الفلسطينيين من غزة على أراضيها واستيعابهم.

صادق المجلس الأمني المصغر – الكابينيت الليلة (السبت الأحد)على اقتراح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإقامة "إدارة خاصة للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة " إلى دولة ثالثة.

وستساعد الإدارة كل من يعبر عن رغبة بالهجرة لدولة ثالثة "بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وذلك بناء على رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". ستكون الإدارة خاضعة في نشاطها الى وزير الأمن وستكون مخولة للعمل بالتنسيق مع منظمات دولية ومسؤولين آخرين، بناء على تعليمات المستوى السياسي وستنسق نشاط كافة الوزارات ذات الصلة.