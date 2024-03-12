الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا من إسرائيل لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة

استجابة للضغوط المتزايدة من أجل زيادة الوصول إلى قطاع غزة، نجحت الأمم المتحدة في استخدام طريق بري جديد من إسرائيل لتوصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى شمال غزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

ووفقاً لجيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، استخدمت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي طريقاً عسكرياً إسرائيلياً يمتد بمحاذاة السياج الحدودي لغزة للوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع.

وشهدت عملية التسليم، التي تمت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ما يكفي من الغذاء لإطعام 25,000 شخص تم نقلهم إلى مدينة غزة.

وأكدت شذى المغربي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، على أهمية عملية التسليم هذه، مسلطة الضوء على أنها كانت أول شحنة من نوعها إلى الشمال منذ 20 شباط/ فبراير. وأعربت المغربي عن تفاؤلها بشأن إمكانية توسيع نطاق هذه الجهود، مشددة على الحاجة الملحة إلى معابر منتظمة ومتسقة لمعالجة أزمة المجاعة التي تلوح في الأفق في شمال غزة.

وقد أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة، تشير إلى أن ما يقرب من 576,000 إنسان في غزة، يشكلون ربع السكان، يتأرجحون على حافة المجاعة.

وتأتي هذه المبادرة وسط ضغوط دولية متزايدة، حيث صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتعاون بنشاط مع إسرائيل لتعزيز جهود المساعدات.

(AP Photo/Leo Correa)

وسلط سوليفان الضوء على خطط زيادة عمليات تسليم المساعدات "برا عبر كرم أبو سالم ومن خلال معبر جديد"، مشيراً إلى الدخول الناجح للشاحنات الأولى عبر المعبر الجديد في الليلة السابقة.

وبينما تصل المساعدات المحدودة إلى جنوب غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل، فإن استخدام هذا الطريق البري الجديد يمثل خطوة ذات أهمية فارقة نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في المنطقة.