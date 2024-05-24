تغطية متواصلة| استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وسط وضع كارثي
الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته الجوية والبرية في القطاع لليوم الـ231
تستمر قوات الجيش الإسرائيلي في شن حربها على قطاع غزة، حيث شنت عشرات الغارات الجوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً، مما أدى إلى تفاقم الوضع الكارثي في المنطقة. الحصار المستمر تسبب في نزوح أكثر من 95% من السكان.
تواصل القوات الإسرائيلية اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا، وأجزاء أخرى من شمالي غزة، حيث خرجت المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف الجوي والمدفعي المكثف.
كما قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما زاد من معاناة السكان المحليين في ظل استمرار الحصار والنزوح الجماعي.
تأخير عملية جباليا: معارضة سموتريتش وتأثيرها على الخطة العسكرية
تعتبر عملية الجيش الإسرائيلي في جباليا إحدى العمليات الرئيسية في الحرب الجارية، حيث تعد المدينة أحد معاقل حماس الأساسية في قطاع غزة. على الرغم من التخطيط للهجوم قبل أسبوعين، إلا أن العملية تأخرت لبضعة أيام بسبب معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وفقاً لمسؤولين كبيرين، أحدهما من المؤسسة الأمنية، علم سموتريتش بخطة الهجوم على جباليا قبل بدء العملية في رفح. وأبدى مخاوفه من أن تكون جباليا محاولة لتجنب التسلل إلى رفح، مما دفعه لطرح الأمر مع رئيس الوزراء، وهو ما أثار دهشة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية وأدى إلى تأخير العملية.
بدلاً من البدء في إخلاء السكان قبل أسبوعين، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى انتظار الموافقة لدخول جباليا، والتي جاءت فقط مع بدء العملية في رفح. هذا التأخير أدى إلى تغيير في الجدول الزمني للعمليات العسكرية.
وفي رد على هذا الخبر، لم ينف وزير المالية ذلك. وجاء في مكتبه: "إن وزير المالية لا يشير إلى مناقشات سرية لمجلس الوزراء الأمني في وسائل الإعلام، وهو آسف جدًا للمسؤولين الأمنيين الذين، بحسب شهادة المراسل، يتصرفون بشكل مختلف. يعمل الوزير سموتريش باستمرار على زيادة الضغط العسكري على حماس حتى تدميرها بالكامل لإزالة التهديد الذي يشكله قطاع غزة على دولة إسرائيل، وإعادة الأمن لسكان الجنوب وإعادة المختطفين في أسرع وقت ممكن.
البنك الدولي يحذر من انهيار مالي للسلطة الفلسطينية
البنك الدولي يعرب عن مخاوفه من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأشهر المقبلة
أعلن البنك الدولي عن تدهور كبير في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذراً من مخاطر انهيار مالي. وأشار البنك إلى وجود فجوة متسعة بين الإيرادات والنفقات الأساسية، حيث بلغت هذه الفجوة 682 مليون دولار بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.
الولايات المتحدة تسعى لتعيين مستشار مدني في غزة بعد الحرب
كشفت تقارير عن مناقشات سرية جرت مؤخراً في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية حول تعيين مستشار مدني أميركي كبير لقوة حفظ السلام في غزة بعد انتهاء الحرب. هذا المستشار سيكون مسؤولاً عن إدارة الحياة المدنية في القطاع، وسيبقى على اتصال منتظم مع قائد قوة حفظ السلام، والذي من المرجح أن يكون فلسطينياً أو من إحدى الدول العربية.
تهدف الولايات المتحدة من خلال هذا الاقتراح إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في استقرار قطاع غزة بعد الحرب، وتحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني. المناقشات حول هذا الموضوع تظهر رغبة واشنطن في تجنب أي إشارة إلى أنها تملي ما يحدث في غزة، لذا فإن المستشار المدني قد يكون متمركزاً في سيناء أو الأردن.
تبحث الإدارة الأميركية عن شركاء دوليين لتحقيق الاستقرار في غزة، حيث تحاول إقناع دول مثل مصر والمغرب والإمارات بالانضمام إلى قوة حفظ السلام. هذا الجهد يأتي في وقت تدعم فيه الولايات المتحدة الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، بينما تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بمساعدات إنسانية إضافية لغزة.
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
مجلس إدارة الحرب يوسع صلاحيات فريق التفاوض بشأن صفقة الرهائن
تفاصيل جديدة حول الاجتماع المرتقب لرئيس الموساد مع رئيس وكالة المخابرات المركزية
قرر مجلس إدارة الحرب توسيع صلاحيات فريق التفاوض بشأن صفقة الرهائن بعد اجتماع شهد إجماعًا شبه كامل من الحاضرين، بما في ذلك المستوى العسكري ووزير الدفاع يوآف غالانت وعدد من الوزراء البارزين. هذا القرار يهدف إلى محاولة تحقيق انفراجة في المفاوضات مع حماس.
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة كانت قادمة من الشرق باتجاه منطقتنا الشمالية