تغطية متواصلة| استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وسط وضع كارثي

تأخير عملية جباليا: معارضة سموتريتش وتأثيرها على الخطة العسكرية

تعتبر عملية الجيش الإسرائيلي في جباليا إحدى العمليات الرئيسية في الحرب الجارية، حيث تعد المدينة أحد معاقل حماس الأساسية في قطاع غزة. على الرغم من التخطيط للهجوم قبل أسبوعين، إلا أن العملية تأخرت لبضعة أيام بسبب معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفقاً لمسؤولين كبيرين، أحدهما من المؤسسة الأمنية، علم سموتريتش بخطة الهجوم على جباليا قبل بدء العملية في رفح. وأبدى مخاوفه من أن تكون جباليا محاولة لتجنب التسلل إلى رفح، مما دفعه لطرح الأمر مع رئيس الوزراء، وهو ما أثار دهشة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية وأدى إلى تأخير العملية.

بدلاً من البدء في إخلاء السكان قبل أسبوعين، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى انتظار الموافقة لدخول جباليا، والتي جاءت فقط مع بدء العملية في رفح. هذا التأخير أدى إلى تغيير في الجدول الزمني للعمليات العسكرية.

وفي رد على هذا الخبر، لم ينف وزير المالية ذلك. وجاء في مكتبه: "إن وزير المالية لا يشير إلى مناقشات سرية لمجلس الوزراء الأمني في وسائل الإعلام، وهو آسف جدًا للمسؤولين الأمنيين الذين، بحسب شهادة المراسل، يتصرفون بشكل مختلف. يعمل الوزير سموتريش باستمرار على زيادة الضغط العسكري على حماس حتى تدميرها بالكامل لإزالة التهديد الذي يشكله قطاع غزة على دولة إسرائيل، وإعادة الأمن لسكان الجنوب وإعادة المختطفين في أسرع وقت ممكن.