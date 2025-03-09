مبعوث ترامب لـ i24NEWS: "من الممكن التوصل إلى دفعة إفراج مختطفين إسرائيليين أخرى"

أجرت قناة i24NEWS العبرية مساء اليوم (الأحد) مقابلة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المختطفين الأمريكيين، آدم بوهلر، وقال في المقابلة إنه من الممكن أن يعقد اجتماعات إضافية مع كبار مسؤولي حركة حماس من أجل أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن - وحتى أنه من الممكن التوصل إلى "دفعة أخرى" للإفراج عن مختطفين إسرائيليين.

بوهلر، الذي واجه انتقادات في إسرائيل لشروعه في محادثات مع حماس، رد على الانتقادات: "لم أفاجأ بالانتقادات. لكن هذا جزء من وظيفتي، لقد فعلت الشيء الصحيح. الحوار هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به. ومن الصعب فهم الجانب الآخر دون الجلوس والتحدث معهم".

وفي إشارة إلى المخاوف التي عبر عنها رون ديرمر، سفير إسرائيل في واشنطن، في حديث معه، قال بوهلر: "لقد فهمت مخاوفه. أنا لا أعيش تحت تهديدات يومية مثلما يعيش في إسرائيل. إسرائيل بلد مذهل. ولكن هناك أشخاص نحبهم معرضون للخطر".

وشدد بوهلر على إمكانية عقد اجتماعات إضافية مع حماس، لكنه أشار إلى "أننا لن نقدم تنازلات. ولن تتم الاجتماعات إلا إذا حصلنا على مقابل حقيقي". ووفقا له، "هناك حل - حماس ستلقي أسلحتها، وسوف نقوم بتبادل أسرى وننتقل نحو وقف طويل لإطلاق النار".