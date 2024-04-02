الجيش الإسرائيلي يعلن عن إجراء تحقيق مستقل في مقتل عمال المنظمة العالمية للإغاثة في غزة

تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هغاري، الثلاثاء، إلى مقتل سبعة من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" خلال مهمة إنسانية في قطاع غزة.

أعرب هغاري عن تعازيه في الوفاة المأساوية لعمال الإغاثة، وتحدث مباشرة إلى مؤسس المنظمة العالمية WCK، الشيف خوسيه أندرس. ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المسؤولية كما أنه لم يقم بنفيها، رغم أنه أعلن عن إجراء تحقيق مستقل في الحادث.

وقال هجاري في بيان صحفي باللغة الإنجليزية: "الليلة الماضية، وقع حادث في غزة أدى إلى الوفاة المأساوية لموظفي "المطبخ المركزي العالمي" أثناء قيامهم بمهمتهم الحيوية المتمثلة في توصيل الطعام إلى المحتاجين".

وأضاف: "باعتبارنا جيشًا محترفًا ملتزمًا بالقانون الدولي، فإننا ملتزمون بفحص عملياتنا بدقة وشفافية".

"لقد تحدثت للتو مع مؤسس WCK، الشيف خوسيه أندرس، وأعربت عن أعمق تعازي جيش الدفاع الإسرائيلي للعائلات وعائلة المطبخ المركزي العالمي بأكملها، كما نعرب عن حزننا الصادق للدول الحليفة لنا التي بذلت وما زالت تفعل الكثير لمساعدة المحتاجين"، أفاد هغاري في بيان أولي في وقت مبكر من الصباح.

وأكد المتحدث: "لقد قمنا بمراجعة الحادث على أعلى المستويات لفهم ملابسات ما حدث وكيف حدث"، مضيفًا "سنفتح تحقيقًا لفحص هذا الحادث الخطير بشكل أكبر. وهذا سيساعدنا على تقليل مخاطر تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى".

وأوضح هغاري أنه سيتم التحقيق في الحادث من خلال آلية تقصي الحقائق والتقييم: وهي هيئة مستقلة ومهنية وخبيرة.

"خلال الأشهر القليلة الماضية، عمل جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل وثيق مع المطبخ المركزي العالمي لمساعدتهم في إنجاز مهمتهم النبيلة المتمثلة في المساعدة في جلب الغذاء والمساعدات الإنسانية لشعب غزة. كما أن "المطبخ المركزي العالمي" هب لمساعدة الإسرائيليين بعد مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ لقد كانوا من أوائل المنظمات غير الحكومية هنا"، وفقا للمتحدث الذي خلص إلى القول إن "عمل WCK أمر بالغ الأهمية؛ فهم في الخطوط الأمامية للإنسانية. سوف نجلي حقيقة هذا الأمر وسنشارك النتائج التي توصلنا إليها بشفافية".

استفاقت غزة الثلاثاء على نبأ مقتل الموظفين السبعة في غارة قيل إنها إسرائيلية استهدفت مركبتين للمنظمة ما أسفر عن مصرع الطاقم. وجاء في بيان لمنظمة المساعدات الإنسانية على خلفية مقتل سبعة من موظفيها في دير البلح وسط قطاع غزة أن "الموظفين سافروا في سيارتين مدرعتين وعليهما شعار WCK وفي مركبة أخرى، وعلى الرغم من تنسيق مسار السفر مع الجيش الإسرائيلي – فقد تعرضت القافلة للهجوم بعد أن غادرت مستودعًا تم فيه تفريغ أكثر من 100 طن من المواد الغذائية. وهذا أمر لا يغتفر".