صرح مصدر عربي لقناة i24NEWS صباح اليوم أن "فريقًا من خبراء الطب الشرعي وصل من فرنسا وتعرف حتى الآن على رفات أربع جثث، بالإضافة إلى القتلى الخمسة الذين أعلنت حماس عنهم في الساعات الأولى بعد الهجوم". وكما ذُكر، تتوافق هذه الأرقام مع تقارير أخرى نشرتها وسائل إعلام عربية حول وجود جثث في منطقة الهجوم الإسرائيلي في قطر، وتثير تساؤلات في ظل غياب أي شخص من قيادة حماس في البلاد عن وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة