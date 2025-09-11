بعد هجوم الدوحة : انعقاد قمة عربية طارئة في قطر الأسبوع المقبل | تحديثات
نتنياهو: "تحركنا في اليمن - هناك الكثير ممن رحلوا عنا" • مصدر عربي لـ i24NEWS: تم التعرف على رفات 4 جثامين إضافية في الدوحة • جميع تحديثات اليوم 706 للحرب
اليوم 706 من الحرب: أكد مسؤول عربي صباح اليوم (الخميس) في حديث مع i24NEWS أن "فريقًا من خبراء الطب الشرعي وصل من فرنسا وتعرف حتى الآن على رفات أربع جثامين". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن "محادثة شديدة" جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر. وزارة الداخلية القطرية: سيتم تشييع جثامين قتلى الهجوم الإسرائيلي بعد ظهر اليوم.
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن وفقًا للسياسة المتبعة ولم يتم تفعيل أي تنبيهات
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن تفجير العبوة الناسفة في طولكرم
تضررت مركبة عسكرية جراء انفجار عبوة ناسفة على السياج الحدودي: الجيش الإسرائيلي فرض حصارا على طول كرم
أنباء أولية عن مصاب جراء انفجار عبوة ناسفة في حاجز نيتساني عوز
أفادت وسائل إعلام قطرية أن القمة العربية الإسلامية الطارئة ستُعقد في الدوحة يومي الأحد والاثنين، وستناقش الهجوم الإسرائيلي. ومن المتوقع حضور مصر
وزارة الداخلية القطرية: قتلى الهجوم الإسرائيلي سيوافون الثرى بعد ظهر اليوم
مسؤول مطلع لـi24NEWS: "الدول العربية ستعقد قمة طارئة في قطر الأسبوع المقبل"
صرح نتنياهو خلال كلمة له: "عملنا في اليمن، وهناك كثيرون لم يعودوا معنا". لاحقًا، رفض الإجابة على سؤال i24NEWS حول نجاح العملية في قطر
مصدر مصري لوسائل إعلام عربية: "الاجتماع مع وفد إسرائيلي في المستقبل القريب سيُنظر إليه على أنه تطبيع غير ضروري"
ذكرت قناة "الشرق الأوسط": مصادر دبلوماسية عربية كشفت عن وجود مقترح لعقد قمة عربية استثنائية في الدوحة خلال أيام، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على قيادات حماس
تقديرات إسرائيلية: نحو 200 ألف غزي غادروا مدينة غزة، نصفهم تقريبا فعلوا ذلك منذ إعلان الإخلاء قبل نحو 48 ساعة
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "محادثة شديدة" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعرب عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي على ممثلي حماس في قطر، وفقًا لما ذكره مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه أبلغ نتنياهو بأن "قرار استهداف القادة السياسيين لحماس في الدوحة كان قرارًا غير حكيم"
صرح مصدر عربي لقناة i24NEWS صباح اليوم أن "فريقًا من خبراء الطب الشرعي وصل من فرنسا وتعرف حتى الآن على رفات أربع جثث، بالإضافة إلى القتلى الخمسة الذين أعلنت حماس عنهم في الساعات الأولى بعد الهجوم". وكما ذُكر، تتوافق هذه الأرقام مع تقارير أخرى نشرتها وسائل إعلام عربية حول وجود جثث في منطقة الهجوم الإسرائيلي في قطر، وتثير تساؤلات في ظل غياب أي شخص من قيادة حماس في البلاد عن وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة
مصادر في حماس قالت لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن هناك اتفاقا داخل قيادة المنظمة على مواصلة المفاوضات رغم الهجوم على الدوحة عاصمة قطر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة