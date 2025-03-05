مسؤول مُطلع لـ i24NEWS: إدارة ترامب أجرت مباحثات مباشرة مع حماس، تم إطلاع إسرائيل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المختطفين، آدم بوهلر، اليوم (الأربعاء) لـi24NEWS أن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس، وتم تحديث إسرائيل. والهدف هو إطلاق سراح المختطفين الأمريكيين بشكل خاص وجميع المختطفين بشكل عام.

Armend NIMANI / AFP

والتقى بوهلر بكبار مسؤولي حماس في قطر عدة مرات كجزء من واجباته. كما يمكن لمبعوث للمختطفين أن يجتمع مع المنظمة لأن المنصب يسمح له بذلك. وكما ذكرنا، تناولت المحادثات إطلاق سراح الرهائن، والرسالة الموجهة إلى التنظيم هي "أظهروا حسن النية، حتى نتمكن من المضي قدمًا".

وقال القنصل العام في نيويورك، أوفير أكونيس، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، إن "إدارة الرئيس ترامب غيرت موقفها بشكل جذري تجاه حماس. بدلا من الضغط على إسرائيل - إنهم يضعون حماس تحت الضغط. سنكون جميعا سعداء برؤية المختطفين يعودون ويجتمعون مع عائلاتهم، في منازلهم وفي وطنهم. وإذا حدث هذا نتيجة للمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، سنكون سعداء".

في غضون ذلك، أكد المصدر المطلع على التفاصيل لـi24NEWS أن المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ألغى زيارته إلى قطر غدا، وذلك في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات. إضافة إلى ذلك، خاطب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأمة الأميركية أمس أمام الكونغرس ومجلس الشيوخ، للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض. وعرض الرئيس خلال الكلمة خططه للفترة المقبلة في المجالات الداخلية والخارجية. المختطفون العائدون من الأسر إيلي شرابي، عومر شيم طوف، يائير هورن، كيث وأفيفا سيغل، نعمة ليفي ودورون شتاينبريخر جاءوا إلى الولايات المتحدة ليكونوا حاضرين خلال الخطاب. ورغم ذلك، تناول ترامب الموضوع بجملة واحدة فقط: "في الشرق الأوسط، نعيد المختطفين من غزة".

ووفقا للمصدر طلبت الإدارة الأمريكية دفع الإفراج عن الجندي الإسرائيلي- الأمريكي عيدان الكسندر وباقي المختطفين. والرسالة من سلسلة الاجتماعات :"ترامب يتوقع رؤية خطوات- حتى يمكن الحديث عن المرحلة الثانية" وتم إطلاع إسرائيل على الاتصالات- لكن ليس في كافة التفاصيل.