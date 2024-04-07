إسرائيل: عائلة رهينة تتلقى إكليلا جنائزيا غامضا والشاباك يرجح أن من أرسله عملاء إيرانيون

تلقى أقارب الرهينة الإسرائيلية ليري إلباغ الأحد بشكل غامض إكليل زهور جنائزي. وأثار تحقيق أولي أجراه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الشكوك في أن من يقفون وراء تسليم باقة الزهور هم "على الأرجح عملاء إيرانيون".

تم اختطاف ليري، 19 عاما، من قاعدتها في ناحال عوز في 7 أكتوبر، حيث كانت تعمل كمراقبة. ومؤخرًا، نُشرت صورة للغرفة التي احتُجزت فيها في صحيفة ديلي ميل، وفقًا لعينات الحمض النووي التي جمعها الجنود في المنطقة.

أدان منتدى أسر الرهائن والعائلات المفقودة "السلوك العنيف الذي تعرضت له عائلة إلباغ، وبقيادة مجلس إدارة الجمعية وبالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، سيتم فتح تحقيق في الأمر حتى استنفاد القانون".

وخلص البيان إلى أن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين سيواصل النضال حتى عودة ليري وجميع المختطفين الآخرين إلى منازلهم للتعافي أو دفنهم باحترام".