العالم يرحب بالاتفاق: "ترامب يصنع السلام، جائزته من السماء" | أهم الردود

اتفاق تاريخي: جاء الترحيب من جميع أنحاء العالم الليلة (الخميس) بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في قطاع غزة - وخاصة لإعادة المختطفين. من بين أمور أخرى، أعلن رئيس الأرجنتين ميلي أنه على إثر الاتفاق سيوصي بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام.

سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي: "فخور جداً بخدمة الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب الذي يصنع السلام بالفعل! كثيرون هم الذين يحبون السلام بل ويسيرون من أجله. قلة هم الذين يحققونه فعلاً. ترامب هو صانع السلام. انسوا جائزة نوبل - جائزته تأتي من السماء!".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "أرحب بالإعلان عن اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، استنادًا إلى الاقتراح الذي قدمه الرئيس ترامب. وأثني على الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في الوساطة لتحقيق هذا الاختراق الذي تمس الحاجة إليه. أناشد جميع الأطراف المعنية الالتزام الكامل بشروط الاتفاق. يجب إطلاق سراح جميع المختطفين بشكل محترم. يجب ضمان وقف إطلاق نار دائم. يجب إنهاء القتال مرة واحدة وإلى الأبد. يجب ضمان دخول فوري ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة. يجب وضع حد للمعاناة."

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر: "هذه لحظة ارتياح عميق سيشعر بها العالم أجمع، ولكن بشكل خاص المختطفون، عائلاتهم وسكان غزة. يجب تنفيذ الاتفاق بالكامل وبدون تأخير، ويجب أن يكون مصحوبًا برفع فوري لجميع القيود على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لغزة. ندعو جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم، وإنهاء الحرب، وبناء الأسس لإنهاء عادل ودائم للصراع."

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي: "تهانيّ للرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل وحماس، والذي اليوم، بعد يوم من الذكرى الثانية للهجوم المأساوي في 7 أكتوبر، وقع على المرحلة الأولى من خطة الانسحاب من غزة وعلى إطلاق سراح المختطفين الذين ما زالوا في الأسر. أود أن أستغل هذه الفرصة لأعلن أنني سأوقع على ترشيح دونالد جيه ترامب لجائزة نوبل للسلام، تقديراً لمساهمته الاستثنائية في السلام الدولي. أي زعيم آخر حقق مثل هذه الإنجازات كان سيحصل عليها منذ زمن بعيد".

رئيس وزراء كندا كارني: "تهانينا للرئيس ترامب على قيادته الحيوية وشكرًا لقطر ومصر وتركيا على عملها الدؤوب لدعم المفاوضات. أشعر بالارتياح لأن المختطفين سيلتقون قريباً بعائلاتهم."

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مصر لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب هو خبر استثنائي يمهد الطريق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفقًا لخطوط متفق عليها. أود أن أشكر الرئيس ترامب على جهوده المتواصلة لإنهاء الصراع في غزة، كما أشكر الوسطاء - مصر، قطر وتركيا - على جهودهم التي ثبت أنها حاسمة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة".

رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي: "أرحب بإعلان الرئيس ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من الخطة لتحقيق السلام في غزة. بعد أكثر من عامين من الصراع، واحتجازمختطفين، وفقدان مدمر لأرواح المدنيين، هذه خطوة ضرورية جدًا نحو السلام".

رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش: "أرحب بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة السلام للرئيس ترامب. أُشيد بقيادة الولايات المتحدة وبالجهود الدبلوماسية لقطر ومصر وتركيا. يجب أن يتبع ذلك الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية في غزة".

رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس: "أرحب بحرارة بالإعلان عن أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار واتفاق سلام لغزة. أفكاري اليوم مع سكان غزة الذين عانوا كثيراً، ومع المختطفين وعائلاتهم".

رئيس وزراء هولندا ديك شوف: "الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو اختراق طال انتظاره. قد ينهي معاناة الكثيرين: المختطفين وعائلاتهم، وسكان غزة. الآن يجب تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن حتى يتم إطلاق سراح جميع المختطفين، وحتى تزداد بشكل كبير إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة. يجب أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو سلام ثابت وعادل. شكراً جزيلاً للرئيس ترامب على خطة السلام التي قدمها، ولجهود مصر وقطر وتركيا."

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند: "كندا ترحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب، وبتوجيه من قطر ومصر وتركيا. هذا يعني أنه بعد عامين طويلين، سيتم لم شمل الرهائن أخيراً مع عائلاتهم – وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى ما وراء الخطوط المتفق عليها. يجب تقديم المساعدة الإنسانية الفورية وغير المنقطعة للعديد من الأشخاص المحتاجين لها في جميع أنحاء غزة".

كندا ستدعم كل الجهود لتحويل هذه الخطوة الإيجابية إلى سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

شتيفن زايبرت، سفير ألمانيا في إسرائيل: "شكراً لصانعي السلام! من الرائع الاستيقاظ مع فكرة نهاية الكابوس: لا أستطيع الانتظار للإفراج عن المختطفين وإنهاء الحرب. أشعر بطاقة كبيرة للعمل من أجل ألمانيا، من أجل السلام، إعادة الإعمار والشفاء".

وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل: "الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس هو خطوة في غاية الأهمية. لعل ذلك يكون نقطة تحول تاريخية نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويضع حداً لعامين من معاناة لا توصف".