التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إطلاق الصواريخ على غلاف غزة الليلة الماضية ويقضي على مسلحين في وسط وجنوب قطاع غزة
جاء قرار التأهب عقب مشاورات تمت في إطار اجتماعات على أعلى المستويات بما في ذلك اجتماع مجلس إدارة الحرب وتم التواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الذي يلازم منزله بعد عملية الفتق التي أجراها
أعلنت إسرائيل عن اتخاذها تدابير وقائية مرافقة لرفع حالة التأهب داخل إسرئيل وفي جميع البعثات الإسرائيلية في العالم على ضوء التهديدات الإيرانية بالرد على غارة دمشق.
و كتب المرشد الإيراني في منشور باللغة العبرية "سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق".
جاء قرار التأهب عقب مشاورات تمت في إطار اجتماعات على أعلى المستويات بما في ذلك اجتماع مجلس إدارة الحرب وتم التواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الذي يلازم منزله بعد عملية الفتق التي أجراها.
ووسط هذا وذاك تتواصل أعمال القتال في قطاع غزة حيث أفادت تقارير بقصف على تل السلطان في رفح أسفر عن سقوط قتلى وعمليات أخرى في غزة الوسطى.
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اللواء بريك: تصفية القادة الإيرانيين في دمشق لعب بالنار قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة
قال اللواء المتقاعد يتسحاق بريك، مفوض شكاوى الجنود السابق والمعروف بانتقاده حول عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، في حديث لواينت بعد سؤاله عن التهديدات الإيرانية بالانتقام ردا على اغتيال القادة العسكريين في القنصلية الإيرانية بدمشق: "يمكن للمرء أن يتوقع إصابة مباشرة لهدف مركزي في إسرائيل أو حادث خطير في إحدى سفاراتنا في العالم. عاجلاً أم آجلاً، قد يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية شاملة ليست إسرائيل مستعدة لها على الإطلاق. لا في الجبهة الداخلية ولا في الجيش". وأضاف "من اتخذ قرار التصفية فهو يلعب بالنار. يمكن لذلك أن يشعل الشرق الأوسط برمته".
"الخطوط الجوية التركية" ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار 2025
أعلنت "الخطوط الجوية التركية" إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل - حتى نهاية آذار/ مارس 2025 وفق النشر ف يهيئة البث الرسمية كان اليوم (الخميس). ويترك خروج الشركة التركية من السوق الإسرائيلية أثرا سيئا للغاية من حيث أسعار تذاكر الطيران، كونها أكبر شركة اتصالات في العالم.
رئيس قسم الأبحاث في "أمان" (المخابرات العسكرية) بعد تقاعده بسبب حالته الصحية: "سأتحمل المسؤولية عن 7 أكتوبر"
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إطلاق الصواريخ على غلاف غزة الليلة الماضية ويقضي على مسلحين في وسط وجنوب قطاع غزة
هاجم سلاح الجو الإسرائيلي بالاشتراك مع قوات قيادة الجنوب، المصادر التي انطلقت منها عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذت أمس من قطاع غزة باتجاه بلدات الغلاف ولأول مرة بعد عشرة أيام على سديروت حيث سمع دوي صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم ونير عام وكيسوفيم، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث أن مقاتلي لواء ناحال تعرفوا على خلية تعمل وسط قطاع غزة، قام سلاح الجو بمهاجمتها والقضاء عليها. إلى ذلك، قضى مقاتلو تشكيل الكوماندوس على مسلحين آخرين وعثروا على أسلحة في منطقة مستشفى الأمل بخانيونس، ونفذ مقاتلو اللواء السابع عمليات مماثلة في منطقة العبسان جنوب قطاع غزة.
تقارير في سوريا: إسرائيل تهاجم مدينة نوى جنوب غرب البلاد
نفذّت إسرائيل قصفاً بالمدفعية على مدينة نوى في محافظة درعا جنوب غرب البلاد، على ما قالت تقارير سورية. وأفادت التقارير أن الهجوم جاء رداً على إطلاق ثلاث قذائف كاتيوشا على هضبة الجولان من مواقع عسكرية في منطقة المدينة.
"نيويورك تايمز": زوجة الرئيس بايدن تحثه على إنهاء الحرب في غزة
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الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يسقطون الاقتراح الروسي بإدانة "الهجوم الإسرائيلي" في دمشق
أسقطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مقترح الإدانة الروسي في مجلس الأمن الدولي للهجوم المنسوب لإسرائيل في دمشق خلال اليومين الماضيين والذي تم فيه تصفية قائد فيلق القدس الإيراني في سوريا ولبنان حسن مهدوي (محمد رضا زاهدي)، على ما قالته مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز. وكتب نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على شبكة إكس أن "هذا مثال واضح على النفاق والمعايير المزدوجة للثلاثي الغربي، ونهجهم الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالقانون والنظام في السياق الدولي".
تقرير: ترامب تحدث مؤخرًا مع ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث مؤخرًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دون الكشف عما إذا كانت هذه المكالمة هي الأولى بين الرجلين منذ غادر ترامب البيت الأبيض ناهيك عن فحوى المكالمة. في السياق، نشر أمس أنه تقرر إرجاء زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان المقررة إلى السعودية، والتي هدفت الى استئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل، نتيجة كسر في ضلعه.
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه إسرائيل
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي منظمة مكونة من مجموعات مسلحة موالية لإيران، مسؤوليتها عن إطلاق طائرتين بدون طيار، زعمت أنها نفذت الليلة في "قاعدة رمات دافيد في عيمق يزرعيل (مرج ابن عامر) وعلى هدف حيوي آخر في أشدود".
الجيش الأمريكي: دمرنا صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون في اليمن
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي / سنتكوم أن الجيش دمر، أمس، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن وطائرتين بدون طيار في منطقة البحر الأحمر، أطلقهما المتمردون الحوثيون في اليمن. ولم تقع إصابات أو أضرار وفق بيان الجيش. كما لوحظ أنه "تم تدمير منظومة صواريخ أرض جو متنقلة في المنطقة التابعة للحوثيين في اليمن".
وزير الدفاع الأمريكي يدعو غالانت لمحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة في دير البلح بقصف للجيش الإسرائيلي
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن غضبه أمام نظيره الإسرائيلي في محادثة هاتفية أجراها الاثنان بشأن الحادث الخطير الذي وقع في دير البلح والذي قُتل فيه سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي. وبحسب بيان البنتاغون، الذي كان غير معتاد في حدته، فإن "الهجوم على قافلة المساعدات الذي أدى أيضاً إلى مقتل مواطن أميركي" استثار غضب أوستن، وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فوراً لحماية عمال الإغاثة والمواطنين الفلسطينيين" في غزة. وحث أوستن غالانت على "إجراء تحقيق سريع وشفاف ومشاركة استنتاجاته علنًا ومحاكمة المسؤولين".