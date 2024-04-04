أعلنت إسرائيل عن اتخاذها تدابير وقائية مرافقة لرفع حالة التأهب داخل إسرئيل وفي جميع البعثات الإسرائيلية في العالم على ضوء التهديدات الإيرانية بالرد على غارة دمشق.

و كتب المرشد الإيراني في منشور باللغة العبرية "سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

جاء قرار التأهب عقب مشاورات تمت في إطار اجتماعات على أعلى المستويات بما في ذلك اجتماع مجلس إدارة الحرب وتم التواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الذي يلازم منزله بعد عملية الفتق التي أجراها.

ووسط هذا وذاك تتواصل أعمال القتال في قطاع غزة حيث أفادت تقارير بقصف على تل السلطان في رفح أسفر عن سقوط قتلى وعمليات أخرى في غزة الوسطى.

لمتابعة آخر أحداث الحرب في اليوم السابق اضغط هنا