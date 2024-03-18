إسرائيل تنفي مزاعم حول رفضها السماح لمدير الأونروا دخول غزة

قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي المجموعة المسؤولة عن إدارة المساعدات للفلسطينيين، يوم الاثنين إن إسرائيل رفضت دخوله إلى رفح، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية بحسب تقارير.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "كنت أنوي الذهاب إلى رفح اليوم، لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح". وقال شكري: "لقد تم رفضكم من قبل الحكومة الإسرائيلية، رفضتم من الدخول، وهي خطوة غير مسبوقة لممثل في مثل هذا المنصب الرفيع".

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الادعاء، بحسب تايمز أوف إسرائيل.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال لازاريني إن الأزمة الإنسانية “من صنع يد الإنسان”، لينضم بذلك إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها في وقت سابق جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وزعم بوريل أن إسرائيل تستخدم الجوع “كسلاح حرب”، مما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى انتقاد المسؤول الأوروبي، مشيرا إلى أن الدولة اليهودية “تسمح بدخول مساعدات إنسانية واسعة النطاق” إلى القطاع الفلسطيني.

وتلقي إسرائيل باللوم على وكالات الإغاثة في قطاع غزة لعدم قدرتها على التعامل مع توسع نطاق الطلب على الطعام، مشددة على أنها لم تضع أي قيود على المساعدات الإنسانية المسموح بها إلى غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تسجيل حماس وغيرها من الفصائل المسلحة وهي تقوم باختطاف قوافل المساعدات الإنسانية، ثم بيع البضائع اللازمة للمدنيين في غزة.