خبير عسكري مصري: حماس فقدت السيطرة والهدف هو تهجير الغزيين

على ضوء استمرار القتال في غزة والمحاولات لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، أكد الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب :"أن حماس فقدت السيطرة في غزة وهدف العمليات العسكرية في القطاع هو تهجير الغزيين" لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو

وأكد العميد راغب خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أنه :" يمكن التوصل الى صفقة اذا وافقت حماس على تسليم المختطفين، لكن بعد تسليم جميع الأسرى لن يكون وقف إطلاق نار، لكن لن تكون عمليات عسكرية كبيرة وستتواجد القوات الإسرائيلية في غزة ، وما يريده الجانب الإسرائيلي هو نزوح السكان الى رفح وبعض مناطق الساحل ، فالجيش الإسرائيلي من خلال النزوح سيكشف عن عناصر حماس".

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وأضاف العميد راغب :"العملية العسكرية تهدف الى تنفيذ الترحيل القسري والإخلاء الى الجنوب وحصر الجميع في منطقة واحدة ، والتي يطلق عليها نتنياهو مصطلح منطقة معقمة، وبعد حصول إسرائيل على جميع الأسرى يبدأ الضغط على من بقي حتى ينزحوا لدول الجوار أو خارج دول الجوار".

رابط الحلقة كاملة :