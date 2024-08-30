قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني- الكابينيت الليلة (بين الخميس والجمعة) بأغلبية ثمانية مؤيدين، مقابل معارضة واحدة (الوزير يوآف غالانت) وامتناع عضو واحد عن التصويت (الوزير إيتمار بن غفير)، المصادقة على الخرائط التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، كجزء من صفقة مختطفين محتملة. وبحسب مصادر كانت حاضرة في الجلسة، فقد قرر الكابينيت في هذه الخطوة أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا.

تجدر الإشارة إلى أن الخرائط رسمها الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة كجزء من صفقة استعادة المختطفين.

وقال وزراء الحكومة في المناقشة إن هذا القرار يقرب من إمكانية التوصل إلى اتفاق، لأنه يوضح لحماس أنه سيتعين عليها تقديم تنازلات بشأن قضية فيلادلفيا، تماما كما تنازلت عن مطلبها بإنهاء الحرب.

وأوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن "كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر حدثت نتيجة لأن محور فيلادلفيا لم يكن في أيدي إسرائيل. ومن خلال المحور تم نقل كمية هائلة من الأسلحة التي استخدمتها المنظمات المسلحة في غزة." كما قال نتنياهو إن هذا الواقع لن يعود مرة أخرى، وأن إسرائيل مصممة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود بين يديها.

وقيل في الكابنيت أيضًا إنه من خلال الفحص الأولي الذي أجراه الخبراء، قُتل معظم الرهائن في النصف الأول من العام - مباشرة بعد هجوم حماس - وليس في الأشهر القليلة الماضية.