تقرير : هكذا ستتم صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار - خطوة بخطوة

الاقتراب من توقيع الاتفاق: نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح اليوم (الثلاثاء) تفاصيل جديدة حول صفقة المختطفين بين إسرائيل وحركة حماس. وورد في التقرير تفاصيل جديدة حول شروط الصفقة، مثل حقيقة أنه من المتوقع أن يتضمن الاتفاق إطلاق سراح ثلاث رهائن في اليوم الأول، وسيتم إطلاق سراح أربعة آخرين بعد أسبوع.

خطوة بخطوة - هذه هي تفاصيل الصفقة المحتملة

وهكذا، كشف مصدر فلسطيني لبي بي سي أن الاتفاق من المتوقع أن يتضمن إطلاق سراح ثلاث رهائن في اليوم الأول. وبعد ذلك ستبدأ إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان. وبعد سبعة أيام، سيتم إطلاق سراح أربعة رهائن آخرين، وسيُتاح لسكان جنوب قطاع غزة فرصة العودة إلى شمال القطاع، ولكن سيراً على الأقدام فقط، عبر الطريق الساحلي. وستمر المركبات عبر معبر قريب من طريق صلاح الدين تحت إشراف فريق فني قطري مصري.

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق إسرائيل سراح 1000 معتقل فلسطيني، من بينهم 190 محكومًا عليهم بالسجن لأكثر من 15 عامًا. وفي المقابل ستطلق حماس سراح 34 رهينة. وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي ستستمر 42 يومًا، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وستحتفظ إسرائيل بمنطقة عازلة بطول 800 متر على طول حدود قطاع غزة.

وفي سياق إطلاق سراح الـ 1000 معتقل فلسطيني - أفيشاي جرينزيج من i24NEWS العبرية كشف أنه في الصفقة سيتم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين من غزة الذين لم يتم تعريفهم بالنسبة لإسرائيل "إرهابيين" إضافة الى هذه المجموعة.

علاوة على ذلك - ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم تضم 1650 اسما، لكن هذا العدد قد يتغير تبعا لحالة الأسرى الإسرائيليين أحياء أو أمواتا.

علاوة على ذلك - أبلغ مسؤول إسرائيلي وكالة رويترز للأنباء أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وأن الاتفاق قد يتم التوقيع عليه خلال ساعات أو أيام أو أكثر. وفي الوقت نفسه الذي جرت فيه المحادثات، وردت تقارير عن غارات جوية واسعة النطاق شنها سلاح الجو الإسرائيلي في غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من التقارير، كما قُتل خمسة جنود إسرائيليين في انهيار مبنى في بيت حانون.

ونذكر أنه الليلة الماضية، أبلغ مسؤول سياسي قناة i24NEWS أنه سيتم إطلاق سراح 33 مختطفاً تم تصنيفهم على أنهم "حالات إنسانية" كجزء من صفقة الرهائن. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح المعتقلين الفلسطينيين من أصحاب المؤبدات الذين سيتم ترحيلهم إلى دولة ثالثة غير معروفة.

وبحسب المصدر، فإن بندًا آخر سيتم إدراجه في الصفقة ينص على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل من قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع المختطفين بشكل كامل، وفي المقابل سيتم إنشاء منطقة عازلة على طول القطاع بأكمله. وفي الوقت نفسه لن يكون هناك انسحاب للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا. وفي المقابل فإنه من أجل السماح بمرور المدنيين ستكون هناك ترتيبات أمنية من محور كارني نتساريم إلى الشمال.

الى ذلك، أكد المصدر أن "التفاوض يدور حول جميع المختطفين، كل الأحياء منهم والأموات معا". وبطبيعة الحال، نركز الآن على المفاوضات الفردية بشأن تفاصيل المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة، والمعروفة بالمرحلة الإنسانية، وستبدأ المفاوضات الفردية بشأن المرحلة الثانية أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.