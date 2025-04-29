حماس تتخلى عن الصواريخ: "ستكون تحت إشراف مصري"

نشر أول : قال مصدر عربي لـi24NEWS اليوم (الثلاثاء) إن حماس عرضت على مصر خيارا آخر "تتخلى بموجبه عن أسلحتها الثقيلة ومواصلة عمليات التعاظم مثل حفر الأنفاق والتدريب والتجنيد وتطوير الأسلحة وما شابه ذلك".

وقال المصدر نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حماس إن "حماس ستكون مستعدة لوضع هذه الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، تحت الرقابة والسيطرة المصرية". "ولكن التنظيم يرفض تسليم ما يصفه "الأسلحة الشخصية" و"الأسلحة الدفاعية"، بما في ذلك أسلحة القنص والألغام وقذائف الهاون قصيرة المدى".

وبحسب المصدر العربي، فإن حماس "ترى في هذا سلاحاً دفاعياً وليس هجومياً. وطلبت حماس من مصر طرح هذا الاقتراح مع إسرائيل".

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت قناة i24NEWS أن حماس تجري محادثات سرية للتوصل إلى استراتيجية جديدة لليوم التالي. وبحسب تقارير إعلامية عربية، فإن الحركة مستعدة للتخلي عن الحكم المدني في قطاع غزة.