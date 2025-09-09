واشنطن غير راضية: ترامب لم يكن على علم مسبق بالهجوم في الدوحة

قد يعجبك أيضًا -

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لويت، اليوم (الثلاثاء) على الهجوم الإسرائيلي في قطر ضد قادة حركة حماس – وأعربت باسم الإدارة عن خيبة أمل من العملية، وكشفت أن الرئيس دونالد ترامب علم بالعملية أثناء حدوثها.

قالت لويت"هذا الصباح علمت إدارة ترامب عبر الجيش الأمريكي أن إسرائيل استهدفت كبار قادة حماس في الدوحة"، وأضاف "هذه كانت عملية مستقلة في دولة ذات سيادة. لم يُحَقِّق ذلك أهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة، ونشعر بالسوء حيال موقع الضربة".

"قال ترامب لنتنياهو إنه يريد السلام بسرعة. كما تحدث ترامب مع زعيم قطر، ووعده بأن شيئًا كهذا لن يحدث مرة أخرى على أراضيه"، وأضافت، "وطُلب من ويتكوف إبلاغ القطريين عن الهجوم. كما شارك روبيو في المحادثة مع أمير قطر بعد الهجوم. الرئيس علم بالهجوم الذي شنّه الجيش الأمريكي عندما حدث ذلك".

بعد ذلك كشفت أن "ترامب اتصل بنتنياهو بعد الهجوم – ولا يزال الرئيس يرى ذلك كفرصة للسلام، فهو يريد أن يعود جميع المختطفين الأحياء والقتلى".

كما ذُكر، إسرائيل شنت هجوما في قطر وفي إطاره تم قصف مقر كبار قادة حماس في الدوحة بقطر، ووفقًا للتقارير قُتل حوالي ستة أشخاص بينهم نجل خليل الحية وفقا للبيان الصادر عن حماس.