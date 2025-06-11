انفلات رصاصة وإطلاق رصاص على جندي : الجيش الإسرائيلي يحذر من زيادة مقلقة للحوادث العملياتية

تصف قائمة داخلية، قدمت لقادة الجيش الإسرائيلي وحصلت عليها i24NEWS، الإخفاقات العملياتية في بعض مناطق قطاع غزة خلال أقل من أسبوعين. وحذّر المصدر الذي أعد القائمة قائلاً: "معظم جرحانا بسبب أبناء جيشنا".

وتضمنت القائمة عدة حوادث، من بينها إطلاق قوة النار على رقيب سرية يعمل في منطقة اللواء، وإصابته في كتفه، وحادث بين جيبي هامر أصيب فيه جنود، وإنفلات رصاصة من رشاش إم جي وصفها القائد بأنها "جريمة بحتة"، وحالة أخرى حيث كانت سيارتان من طراز ديفيد تسافران بسرعة واحدة أمام الأخرى، وانحرفت إحداهما عن المسار وعلقت ودفنت في الأرض".

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في حالة أخرى، أُطلقت رصاصة من مسافة بعيدة على جندي من الجيش الإسرائيلي بسبب خطأ في تحديد الهوية، كما أُسقطت طائرات مسيرة ودُمرت نتيجةً لتعامل غير سليم وإهمال.

يُوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه مجموعة كبيرة من الأحداث، من بين أسباب أخرى، وجود العديد من المقاتلين في القطاع، ولكن وفقًا للمصدر الذي أعد القائمة، فإن الخطر وشيك.

حذّر المصدر من أننا "نواجه سلسلة أحداث مُقلقة للغاية. الكثير والكثير من التقارير في جميع أجزاء الجيش الإسرائيلي، حيث بالكاد نرى العدو شخصيًا، فإن معظم جرحانا هم جراء حوادث ارتكبها عناصرنا. إذا لم نكن حازمين، فسنتعرض لحادثة أيضًا ولن تكون نهايتها سعيدة. الحادثة التالية على بُعد ثانية واحدة فقط. اصمدوا جيدًا، وامسكوا بالأشخاص، ولا تستسلموا ولو للحظة."

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