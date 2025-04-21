محادثات حماس السرية حول "اليوم التالي" مع الولايات المتحدة

تجري حماس اتصالات سرية للدفع نحو استراتيجية جديدة لليوم التالي. أعلن ذلك اليوم (الاثنين) وذلك وفق ما أفاد به محلل الشؤون العربية في قناة i24NEWS العبرية، باروخ يديد. وبحسب تقارير إعلامية عربية فإن حماس مستعدة للتخلي عن السلطة المدنية في قطاع غزة.

وفي هذا المسعى، تتلقى حماس المساعدة أيضاً من قطر وتركيا. وذكرت قناة العربية اليوم أن رئيس الوزراء القطري في طريقه إلى الولايات المتحدة حاملاً معه رسالة لمبعوث ترامب مفادها، من بين أمور أخرى، أن المنظمة أعربت عن استعدادها للتخلي عن السلطة المدنية في قطاع غزة.

كما نشرت صحيفة المدن اللبنانية، عبر مراسلها المقيم في قطر، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس مستمرة عبر قنوات سرية. وتحاول تركيا مساعدة حماس في عرض مواقفها وترويجها أمام المسؤولين الأميركيين.