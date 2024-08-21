لا يثقون بالحكومة ولا يؤمنون "بالنصر المطلق": استطلاع يكشف آراء الإسرائيليين حول الحرب

نشر معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، اليوم (الأربعاء)، أبرز الرؤى من استطلاع أجراه بشأن الحرب في غزة. تمت خلاله مقابلة ما مجموعه 992 رجلاً وامرأة عبر الإنترنت، منهم 772 باللغة العبرية و 200 باللغة العربية، مما يشكل عينة تمثيلية من السكان الإسرائيليين البالغين في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

وبحسب النتائج، أعرب 26% من المشاركين فقط عن ثقة عالية برئيس الحكومة. وفي المقابل، أعرب 17% فقط من المشاركين عن ثقتهم العالية في الحكومة.

Prime Minister's Office

وفيما يتعلق بـ "النصر الكامل" - فإن أقل من النصف، 44.5% من المستطلعين، يعتقدون أن أهداف الحرب ستتحقق إلى حد كبير أو بالكامل. وهكذا فإن 61% من المستطلعين و70% من السكان اليهود يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غزة. 67% من المستطلعين و76% من السكان اليهود يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب شمال إسرائيل.

كذلك - يعتقد 44% من المستطلعين أنه يجب البدء بعملية عسكرية ضد حزب الله، ويؤيد حوالي نصفهم ذلك حتى مع وجود خطر حرب إقليمية، بما في ذلك احتلال جنوب لبنان والسيطرة عليه.

Mahmud Hams/AFP

ويعتقد قسم كبير من المستطلعين أن اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر لم يحسن أمن إسرائيل، بل زاده سوءا. انقسمت الآراء: 38% يرون تحسناً، و34% يشعرون أنه لم يكن هناك أي تأثير، و20% يعتقدون أن الوضع ازداد سوءاً. ويعتقد أكثر من الثلث، 35% من المستطلعين، أن عمليات الاغتيال هذه أضرت بفرص التوصل إلى صفقة رهائن، بينما يعتقد أقل بقليل من الربع، 24% من المستطلعين، أنها حسنت الاحتمالات.

53% من المستطلعين يؤيدون اتخاذ خطوات دبلوماسية لتجنب حرب مباشرة مع إيران، في حين أن 32% يعارضون ذلك. أقل من النصف، 44% من المستطلعين، رغم أن الأغلبية بين اليهود، 53%، يؤيدون العمل العسكري المباشر ضد إيران في ظل الظروف الحالية. 38.5% من مجموع المستطلعين و33% من اليهود يعارضون ذلك.

علاوة على ذلك - يعتقد 57% من المستطلعين أن إسرائيل يجب أن تأخذ الموقف الأمريكي بعين الاعتبار عند تحديد سياستها الحربية، بينما تعتقد أقلية أنه لا ينبغي أن يكون عاملاً مهماً.

AP

فيما يتعلق بأعمال الشغب في بيت ليد وقضية الاعتداء على عنصر النخبة: يعتقد 56% من أفراد العينة أن الجنود المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لعنصر النخبة يجب أن تتم محاكمتهم على المستوى القيادي فقط، دون مواجهة تهم جنائية، حتى لو كانت هناك أدلة إضافية تعزز الشبهات ضدهم. في المقابل، يعتقد 28% أنه يجب أن يواجهوا محاكمةً جنائية. يعتقد 39.5% من أفراد العينة أن إسرائيل ليست بحاجة إلى الالتزام الصارم بالقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية في الحرب.