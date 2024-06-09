أعلن رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، أن قوات الأمن الإسرائيلية دخلت شقة أحد مراسلي قناة الجزيرة الصحفي ويدعى عبد الله الجمال للبحث عن مختطفين إسرائيليين تحتجزهم حماس منذ السابع من اكتوبر.

ووفقا للمتحدث فقد دخلت القوات الشقة باستخدام سلم، وأصابت عبد الله وعددًا من أفراد عائلته. ووفقا لما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي فقد كانت تلك نوعا أرغماني المحتجزة في شقة الصحفي جنبا إلى جنب مع أفراد عائلته.

تم احتجاز الرهائن في منازل عائلات تسكن مخيم النصيرات وسط حراسة مشددة، داخل مباني مكونة من ثلاثة أو أربعة طوابق، ويفصل فيما بينها نحو 200 متر. علما أن المخطوفين الرجال ألموغ مئير جان، وأندريه كوزلوف، وشلومي زيف كانوا في موقع منفصل عن موقع أرغماني.

IDF Spokesperson's Unit

وأشارت تقارير إلى أن المقاتلين وصلوا إلى النقطة المحددة في قلب المخيم دون أن يثيروا أي شكوك وظهروا فجأة لدى خروجهم من شاحنات مدنية نقلت المساعدات الإنسانية من الرصيف الأميركي العائم الأمر الذي أثار شكوكا في نهاية المطاف بضلوع الجيش الأميركي في العملية، وهو الأمر الذي نفته الولايات المتحدة وإسرائيل.

AP Photo/Jehad Alshrafi

انطلقت العملية في الموقعين بالتوازي خشية إلحاق الضرر بالمخطوفين. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المسلحين الذين أعطبت رصاصاتهم إطارات سيارة الإنقاذ التي كان يستقلها أفراد الوحدة الخاصة واستمر إطلاق النار حيث تم القضاء على المسلحين وتخليص المحتجزين الأربعة.

ويفيد التقرير في هيئة البث الرسمية أن العملية تقررت في السابق ثلاث مرات وتم إلغاؤها كل مرة بسبب الظروف العملياتية وأبرزها الخشية من تعريض حياة الرهائن للخطر. وتقرر إطلاق العملية على الأرجح الليلة الماضية، بعد أن تهيأت الظروف، وكان مؤشر المخاطر على المختطفين والقوات محدوداً للغاية.

IDF Spokesperson's Unit

ووفقا للنشر في معا، فقد كشفت تغريدة رامي عبده عن أن "الأدلة الأولية لعمليات القتل التي نفذها جيش الاحتلال في النصيرات كشفت أن جيش الاحتلال استخدم سلماً للدخول إلى منزل الدكتور أحمد الجمال. وقتلت القوات فاطمة (36 عاماً) على الدرج وهي زوجة الصحفي عبدالله، ثم دخلت القوات إلى المنزل وقتلت زوجها الصحفي ووالده الطبيب أحمد 74 عاماً أمام الأحفاد، كما أطلق الجيش النار على زينب ابنة أحمد 27 عاماً وأصيبت".

من جانبه، أفاد وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله "أن الإعلام الاسرائيلي يروّج أن عبد الله الجمال يعمل لدى الجزيرة وليس لدينا موظفا بهذا الاسم".