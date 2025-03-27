أعلن كمال حرازي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن إيران لن توافق على محادثات معروفة نتائجها. "الأميركيون يظنون أن بإمكانهم جرنا إلى مفاوضات نتائجها محددة سلفا؛ إيران لم تغلق كل الطرق، لكنها مستعدة للمفاوضات غير المباشرة من أجل تقييم الطرف الآخر وطرح شروطها واتخاذ القرار بناء على ذلك"