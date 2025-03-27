تغطية متواصلة|| أم مختطف إسرائيلي تناشد حماس"بالحفاظ على المختطفين حتى توقيع اتفاق"، وإطلاق صاروخين من اليمن تجاه إسرائيل
قتل الليلة جراء غارة إسرائيلية في جباليا -الناطق الأعلامي باسم حماس عبد اللطيف القانوع • أم مختطف إسرائيلي تتوجه الى قادة حماس في خانيونس "حافظوا على المختطفين حتى الصفقة"
اليوم 538 من الحرب: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) اغتيال أحمد عدنان بجيجة – قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.وناشدت عيناف تسينغوكر قادة حماس في قطاع غزة: "حافظوا على المختطفين حتى يتم التوصل إلى اتفاق". لقد تمت اغتيال شخصية بارزة في حماس الليلة، وهو عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة. وبحسب التقارير فقد قُتل جراء غارة في جباليا.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، دانييل هاغاري، في خطاب ختامي: "يجب على جميع أجزاء المجتمع أن يكون تحت الرافعة. يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من المقاتلين الآن - وليس في غضون سنوات قليلة".
الجيش الإسرائيلي: العثور على قاذفة صواريخ تحتوي على 25 قذيفة في رفح خلال نشاط في حي تل السلطان. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على قذائف في مبنى كان يستخدم سابقاً كمدرسة
المتحدث باسم الحوثيين: "الاشتباكات في الأيام الأخيرة كانت مجرد البداية وسيكون هناك توسع تدريجي للعمليات الدفاعية في الأيام المقبلة"
يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين: "هاجمنا مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا - كلتا العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح"
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تم تفعيل الإنذارات في جميع أنحاء البلاد بعد إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن.
أعلن كمال حرازي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن إيران لن توافق على محادثات معروفة نتائجها. "الأميركيون يظنون أن بإمكانهم جرنا إلى مفاوضات نتائجها محددة سلفا؛ إيران لم تغلق كل الطرق، لكنها مستعدة للمفاوضات غير المباشرة من أجل تقييم الطرف الآخر وطرح شروطها واتخاذ القرار بناء على ذلك"
الجيش الإسرائيلي يؤكد: اغتلنا أحمد عدنان في بجيجة - قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الناشطة في قضية المختطفين عيناف تسينغوكر: "أناشد قادة حماس في خان يونس وحراس أبنائنا، وأطلب منكم الحفاظ عليهم حتى إتمام الصفقة. أيها الرئيس ترامب، افعل كل ما في وسعك. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعيد جميع الأبناء الذين ما زالوا أسرى لدى حماس، وإلا فإن الحرب لن تنتهي. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس"
بيان حماس بخصوص مقتل الناطق باسم الحركة: "عبد اللطيف القانوع، قُتل في قصف على خيمته في جباليا. إن الاعتداء على قيادات الحركة والناطقين باسمها من قبل "الاحتلال" لن يزيدنا إلا إصراراً على الاستمرار حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا".
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أفادت قنوات فلسطينية، ليلاً، بمقتل المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، جراء قصف للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: "تلقينا مؤخرًا عددًا من المقترحات والمبادرات، وتعاملنا معها بإيجابية، إلا أن "الاحتلال الصهيوني" انسحب من الاتفاق الذي وقعه معنا ورفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، فيما جدد عدوانه على شعبنا".