"تسجيل رقم قياسي بحالات الانتحار"||ثمن الحرب: مقتل نحو 900 جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، عدد قتلاه في عامي 2023 و2024، بموجبها قتل خلالهما 921 مقاتلا، منهم 891 سقطوا منذ بداية الحرب. وفي 7 أكتوبر 2023، في الهجوم الدموي الذي شنته حماس في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة قتل 329 جنديا

كما أُعلن أن 390 قتلوا في الحرب البرية في غزة، و50 قتلوا في العملية البرية في لبنان. في حين قتل في شمال إسرئيل والمنطقة الحدودية حتى الآن 37 مقاتلاً منذ بداية الحرب، ويعتبر هذا عددا كبيرا بالنسبة لخسارة مقاتلين في الجبهة الداخلية. في حين قتل 11 جنديا بالعمليات في الضفة الغربية.

كما نُشر في التقرير أن هناك زيادة في حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي، سواء كانت مرتبطة بالحرب أو بدونها. وسجل هذا العام رقما قياسيا خلال 13 عاما الأخيرة مع 38 مقاتلا. ويعزو الجيش الإسرائيلي هذا العدد المرتفع، من بين أمور أخرى، إلى التجنيد المكثف للاحتياط.