تنكروا بملابس نسائية || تقرير: قوة خاصة تغتال أحمد سرحان القيادي بألوية الناصر صلاح الدين و القيادي في القسام مهدي قوارة في خانيونس

أفادت مصادر فلسطينية أن القائد في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد سرحان والقيادي في القسام مهدي قوارة اغتيلا صباح اليوم في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وبحسب تقارير فلسطينية تم اعتقال زوجة سرحان وأبناءه خلال العملية. ونقلت جثامينهما الى مستشفى ناصر في المدينة. ولم يتم الإعلان عن إصابات بين القوات الإسرائيلية، ووفقا للتقرير في قناة الميادين، حاولت قوة إسرائيلية الوصول الى المختطفين وفشلت بذلك.

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ووفقا للتقارير الفلسطينية تنكرت القوة بملابس نساء وحاولت الوصول الى المنطقة غربي شارع صلاح الدين من شمال خان يونس، حاولت القوة الوصول الى المختطفين لكنها وفقا للتقرير فشلت بالتوصل الى هدفها. ونجحت باغتيال أحمد سرحان المسؤول في "لجان المقاومة" والقيادي بأولوية الناصر صلاح الدين في غزة بعد أن فشلوا في اعتقاله. وقالت التقارير الفلسطينية إنهم "اختطفوا زوجته وأبناءه"، إضافة لذلك تم اغتيال مهدي قوارة، قائد كتيبة في القسام جنوب خان يونس.

هذا وبدأ الهجوم الإسرائيلي في خانيونس خلال ساعات الصباح الباكر وانتشروا في عدة أحياء في المدينة. ووفقا لشهود عيان، جرى الأمر بمساندة حزام ناري ، حيث سمعت انفجار كبيرة في المنطقة، وقامت مروحيات إسرائيلية بتنفيذ اطلاق نار تجاه أهداف برية، في المقابل للهجمات الجوية، أفيد عن إطلاق نار من قبل مدرعات من عدة مناطق في المدينة.

كما تحدث مسؤولون في غزة إن الانترنت والاتصالات قطعت في أجزاء واسعة من خانيونس خلال العملية. وتحدثت مصادر طبية فلسطينية في غزة عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 30 في المكان ونقلوا الى المستشفى.

وردا على ذلك أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجيش الإسرائيلي "في ذروة عملية عربات جدعون ، ويعمل في كافة أنحاء القطاع، وتعقيبا على النشر، لا يوجد تغيير في صورة الوضع".