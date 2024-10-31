تقرير: حزب الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة شهرين

أفادت قناة "ام تي في" الللبنانية ، مساء الأربعاء، أن التنظيم وافق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والتنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701، والانسحاب إلى شمال الليطاني. النهر مع أسلحته وحتى إنشاء منطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التقرير، وافق حزب الله على وقف القتال - حتى لو كانت الحرب في غزة لا تزال مستمرة.

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في حديث لقناة "الجديد" إنه متفائل بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ "خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة". ووفقا له، فإن مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط، عاموس هوكشتين، أبلغه أنه في طريقه إلى تل أبيب. وأضاف قائلا "هذا بارقة أمل، دعونا نأمل أن يترجم إلى وقف لإطلاق النار وأن نراه في بيروت قبل نهاية الأسبوع. وعندما قلت إننا متفائلون، فمن المؤكد أننا اليوم في وضع أفضل من الأمس"

كما قال ميقاتي في المقابلة إنه "قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، العالم كله وجميع الدول التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اقتراحه في ذلك الوقت – خدعوا بنتنياهو”.كما يرى أنه لا ينبغي تغيير القرار 1701، بل "يجب إيجاد آلية واضحة لكيفية تدخل الجيش اللبناني عند وجود مؤشرات لأسلحة غير قانونية جنوب نهر الليطاني".