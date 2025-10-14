"ممكن أن نشهد امكانية سيناريو تقسيم القطاع بين إسرائيل وحماس"

"سلوك حماس بإعدام معارضيها يشير الى محاولة استعادتها السلطة لتثبيت نفوذها والتموضع مجددا "

i24NEWS
دقيقة 1
عناصر حماس في غزة
عناصر حماس في غزة AP Photo/Adel Hana

على خلفية إبرام المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أشار المحلل الإسرائيلي د. مئير مصري الى أن "سلوك حماس بملاحقة الجماعات المعارضة لها يشير لنيتها التموضع مجددا" لافتا لإمكانية أن "نشهد سيناريو تقسيم القطاع بين إسرائيل وحماس.لمشاهدة تصريحاته كاملة

مئير مصري I24NEWS

جاء تصريح مصري خلال مشاركته في التغطية الخاصة التي قدمتها لورين وهبي وقال إن :"أول أمر قامت به حماس بعد عودتها لمدينة غزة هو بإعدامات ميدانية بحق معارضيها أدت لمقتل العشرات … بالتالي هذا سلوك من يريد استعادة السلطة لتثبيت سلطته والتموضع مجددا ".

وأشار مصري إلى سيناريو ممكن أن يحدث في غزة وهو :"تقسيم القطاع بين إسرائيل وحماس ويستمر الصراع بوتيرة منخفضة تماما بعمليات كر وفر ونتقدم بعمليات السلام الإبراهيمي".

