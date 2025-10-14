"ممكن أن نشهد امكانية سيناريو تقسيم القطاع بين إسرائيل وحماس"

على خلفية إبرام المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أشار المحلل الإسرائيلي د. مئير مصري الى أن "سلوك حماس بملاحقة الجماعات المعارضة لها يشير لنيتها التموضع مجددا" لافتا لإمكانية أن "نشهد سيناريو تقسيم القطاع بين إسرائيل وحماس.لمشاهدة تصريحاته كاملة

I24NEWS

جاء تصريح مصري خلال مشاركته في التغطية الخاصة التي قدمتها لورين وهبي وقال إن :"أول أمر قامت به حماس بعد عودتها لمدينة غزة هو بإعدامات ميدانية بحق معارضيها أدت لمقتل العشرات … بالتالي هذا سلوك من يريد استعادة السلطة لتثبيت سلطته والتموضع مجددا ".

وأشار مصري إلى سيناريو ممكن أن يحدث في غزة وهو :"تقسيم القطاع بين إسرائيل وحماس ويستمر الصراع بوتيرة منخفضة تماما بعمليات كر وفر ونتقدم بعمليات السلام الإبراهيمي".