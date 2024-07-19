مسؤول إسرائيلي عسكري كبير عن انفجار المسيرة بتل أبيب: "هذا هجوم إرهابي يهدف لقتل المدنيين وسنرد عليه"

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، صباح اليوم (الجمعة)، على خلفية انفجار الطائرة المسيرة الحوثية وسط تل أبيب وسط إسرائيل في وقت مبكر من الصباح، إن "هذا هجوم إرهابي يهدف إلى قتل المدنيين، وسنرد"، دون أن يحدد متى، أين وكيف.

وقال المسؤول أيضًا إن هذه "طائرة مسيرة كبيرة جدًا يمكنها الطيران لمسافات طويلة. نحن نتحقق من الأجزاء على الأرض، والأمر قيد التحقيق". وأضاف: "كنا نعلم أن الجماعات الإرهابية ستهاجم من جبهات مختلفة. سوف نفهم الوضع ونتخذ القرارات".

وفي حوالي الساعة 03:10 فجراً، سُمع دوي انفجار قوي في شارع شالوم عليخم، وسط تل أبيب. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة هي التي انفجرت في المدينة. وأضاف أن "المسألة قيد التحقيق الشامل. والقوات الجوية ستزيد دوريات الطائرات العاملة لحماية سماء البلاد. ولا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية". وعثر على رجل قتيل بالقرب من مكان الحادث، والذي قتل على ما يبدو بسبب الشظايا، وتم نقل عشرة مصابين بجروح طفيفة إلى المستشفيات. المتحدث باسم الحوثيين في اليمن أعلن : "يافا المحتلة ليست آمنة وهي جزء من بنك أهدافنا".