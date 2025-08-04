"حماس تطالب بإدخال 250 شاحنة على الأقل يوميًا - كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات" | تحديثات متواصلة
مصدر مطلع على التفاصيل أوضح لـ i24NEWS ما هو المطلب الأساسي لحماس• تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي هاجم دير البلح، في وسط قطاع غزة • جميع التحديثات من اليوم 668 للحرب
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اليوم 668 من الحرب: أُجريت مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الاثنين)، وقال: "نريد من إسرائيل أن تضمن لسكان غزة ما يكفيهم من الطعام". الليلة: أفاد الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي هاجم دير البلح، وسط القطاع. وصرح نتنياهو أمس في بيان: "حماس تُجوّع المختطفين كما جوّع النازيون اليهود. عندما أرى هذا، أفهم تمامًا ما تريده حماس".
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مصدر مطلع على التفاصيل قال لـi24NEWS: "حماس تطالب بدخول 250 شاحنة على الأقل يومياً - من أجل العودة إلى المفاوضات"
زعم عزت الرشق، القيادي البارز في حماس، أن حماس تعامل المختطفين الإسرائيليين وفقًا "للقيم الدينية والإنسانية"، وأنهم يحصلون على الطعام والماء كغيرهم من سكان غزة. وأضاف أن "الأسرى الإسرائيليين كانوا يُفرج عنهم سابقًا وهم في حالة بدنية ونفسية جيدة، لكنهم الآن يعانون من الجوع والإرهاق، تمامًا كسكان قطاع غزة. وقال: "يحاول نتنياهو حل مشكلة الأسرى بتجويعهم حتى الموت، بعد أن فشل في تحديد مكانهم وقتلهم جوًا".
تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي هاجم ليلاً مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1952196542275707367
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الرئيس الأمريكي ترامب عن المساعدات الإنسانية لغزة: "نحن الدولة الوحيدة التي تستثمر الأموال حتى يتمكنوا من تناول الطعام، نريد من إسرائيل التأكد من أن سكان غزة يستطيعون تناول الطعام"
https://x.com/i/web/status/1952162502189432850
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