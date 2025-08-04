زعم عزت الرشق، القيادي البارز في حماس، أن حماس تعامل المختطفين الإسرائيليين وفقًا "للقيم الدينية والإنسانية"، وأنهم يحصلون على الطعام والماء كغيرهم من سكان غزة. وأضاف أن "الأسرى الإسرائيليين كانوا يُفرج عنهم سابقًا وهم في حالة بدنية ونفسية جيدة، لكنهم الآن يعانون من الجوع والإرهاق، تمامًا كسكان قطاع غزة. وقال: "يحاول نتنياهو حل مشكلة الأسرى بتجويعهم حتى الموت، بعد أن فشل في تحديد مكانهم وقتلهم جوًا".