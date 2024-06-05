بعد الانتقادات - نتنياهو خلال جولة في كريات شمونة: "جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال"

أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم قاعدة عسكرية في كريات شمونة شمال إسرائيل صباح اليوم (الأربعاء). نتنياهو: "في بداية الحرب قلنا أننا سنعيد الأمن إلى الجنوب والشمال على حد سواء - وسوف نفعل ذلك. بالأمس كانت الأرض مشتعلة هنا وأنا سعيد لأنكم أخمدتوها، ولكن الأرض كانت أيضًا مشتعلة في لبنان".

وأضاف رئيس الوزراء: "من يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فهو يرتكب خطأ كبيرا. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".

Amos Ben Gershom

وتلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية شرحا من قائد الوحدة 768 ابراهام مرتسيانو حول صورة الوضع العملياتي، الحوادث الأخيرة في المنطقة، إدارة المنطقة الأمنية والأنشطة التي أقيمت للدفاع عن بلدات المنطقة وسكان الشمال، بالإضافة لذلك استعرضت الأنشطة الأمنية التي قامت بها الوحدة والقيادة الشمالية ضد البنية العسكرية ومسلحي حزب الله جنوب لبنان.

Amos Ben Gershom/GPO

بعد ذلك، زار رئيس الحكومة نتنياهو نقطة مراقبة في المدينة، واجتمع هناك مع طواقم الإطفاء وقوة الجاهزية التي عملت في المنطقة، وتلقى شرحا عن الحرائق خلال الأيام الأخيرة وجهود الإطفاء الواسعة والتعاون المتواصل لقوات الجيش الإسرائيلي وقوات والإطفاء بغرض إطفاء الحرائق.