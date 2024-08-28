مقتل عشرة فلسطينيين في العملية العسكرية الواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية اليوم عن مقتل عشرة فلسطينيين الليلة في العملية الواسعة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووفقا لهذا المصادر قتل اثنين في جنين، وأربعة في قرية قرب جنين وأربعة آخرين في قرية قرب طوباس شمال الضفة الغربية.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال العملية التي انطلقت الليلة في جنين وفي طولكرم :"هاجمت مسيرة واغتالت جوا في جنين ثلاثة مسلحين شكلوا تهديدا لمقاتلينا"، وأضاف أن "المقاتلين أوقفوا مطلوبين، عثروا وصادروا معدات قتالية، وكشفت القوات ودمرت عبوات ناسفة تم دفنها تحت المحاور لاستهداف القوات".

في المقابل قامت القوت بعملية في منطقة الفارعة في غور الأردن ، حيث قامت مسيرة بمهاجمة واغتيال أربعة مسلحين، وصادرت القوات وسائل قتالية، وكشفت ورصدت عبوات ناسفة تحت المحاور".

ووفقا لمصادر إسرائيلية هذه العملية الكبيرة في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين وتدمير بنية تحتية ستتواصل على مدار أيام، وستتركز في مخيم جنين ومخيم نور شمس قرب طولكم، وفي مدينة طوباس القريبة. وستتركز القوات بشكل أساسي قرب طولكرم، والتي انطلق منها منفذ العملية التفجيرية في تل أبيب.