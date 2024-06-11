حماس تسلم ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي للتوصل لصفقة الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق نار

بعد أيام طويلة من الانتظار، سلمت حركة حماس، مساء اليوم (الثلاثاء)، ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك إن "الرد يعطي الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة الوقف الكامل للحرب المستمرة على قطاع غزة".

وأشار كلا التنظيمين في ردهما الذي سلم الى رئيس حكومة قطر محمد آل ثاني ، وآخر الى الوسطاء في مصر إن "الوفد الفلسطيني عبر عن استعداده للتعامل بشكل إيجابي من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، وذلك بحس المسؤولية الوطنية".

قطر ومصر تؤكدان: "تلقينا رد حماس على دعوة وقف إطلاق النار"

وأكدت وزارتا خارجية قطر ومصر تلقيهما رد حركتي حماس والجهاد الإسلامي على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين. وقالت قطر: "تلقينا رد حماس والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار". وأضاف المصريون أن "جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر مع الولايات المتحدة مستمرة حتى يتم التوصل إلى اتفاق". وسيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات التالية”.

وتحدثت مصادر الى التلفزيون المصري "الغد" أن التغييرات التي أدخلتها حماس على الصفقة شمل الإفراج عن النساء والأطفال المختطفين فقط (في المرحلة من الصفقة) وأن يتم تأجيل الإفراج عن المختطفين كبار السن والمرضى للمرحلة القادمة. كما أشارت المصادر أن التغييرات التي أدخلتها حماس تشمل وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من بداية المرحلة الأولى من الصفقة بدل سبعة أيام. وتشمل التغييرات بأن الانتقال الى المرحلة الثالثة من الصفقة سيتم فقط بعد التواصل الى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من الإعلان الرسمي للجهاد وحماس، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الرد الذي قدمته بالضبط. ويأتي ذلك بعد أن أرسل كبار مسؤولي حماس في الخارج بالفعل إشارات إيجابية بعد موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية على القرار الأمريكي المقترح - الذي يدعو حماس إلى قبول الخطوط العريضة كما صاغتها إسرائيل. لكن نفس المسؤولين صرحوا في الوقت نفسه أنهم سيطالبون بضمانات لإنهاء الحرب.