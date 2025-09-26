أوامر إسرائيلية لنصب مكبرات صوت في غزة خلال خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

توجه ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي بطلب بث خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنود قيادة الجنوب - وخاصة في منطقة قطاع غزة - حتى يتمكن سكان القطاع أيضاً من الاستماع عليه. مصادر مطلعة على الموضوع أفادت اليوم (الجمعة) لـ i24NEWS أن جزءاً كبيراً من الخطاب سيخصص لهجوم السابع من أكتوبر.

يمكن التقدير أن الجيش الإسرائيلي سيخصص إحدى شبكات الاتصال لهذا الموضوع وسيدعو المقاتلين عبر غرف العمليات للاستماع (بنفس الطريقة التي يستقبلون بها إذاعة الجيش الإسرائيلي).

في غضون ذلك، توجه الوفد الفلسطيني أمس إلى وفود الدول المختلفة في الأمم المتحدة وطلب منهم مقاطعة خطاب بنيامين نتنياهو.

نتنياهو غادر أمس إلى نيويورك من أجل إلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع مع عدد من القادة السياسيين، منهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وزعماء الأرجنتين، باراغواي، صربيا وفيجي. في خلفية هذه الخطوة - عزلة سياسية متزايدة - واعتراف متواصل من دول العالم بالدولة الفلسطينية.