مصر إلى الولايات المتحدة:الهجمات ضد الحوثيين تزيد من التهديد الذي تتعرض له طرق التجارة

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصر طلبت من الولايات المتحدة إجراء حوار مع الحوثيين في اليمن من أجل وقف التصعيد بينهم. وبحسب مصر فإن التصعيد يشكل تهديدا مباشرا لمصالحها الاقتصادية، لأن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن لم تقلل حتى هذه اللحظة من ضعف مرور السفن على طرق التجارة، بما في ذلك قناة السويس.

وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، خسارة إيرادات قناة السويس بنحو 800 مليون دولار شهريا نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة.