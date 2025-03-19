تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي هاجم 20 هدفا في غزة خلال الليلة الماضية
اعتقال متظاهر في احتجاج ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية • تواصلت خلال الليلة الهجمات في قطاع غزة من الجو والبحر، وطلب هغاري السكان بإخلاء مواقعهم
اليوم الـ530 للحرب: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهر إسرائيلي صباح اليوم في القدس، وذلك بعد مشاركته في احتجاج ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وخلال الليلة تم تنفيذ هجمات من الجو والبحر ضد أهداف في قطاع غزة. وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية السكان الإخلاء والتوجه الى أماكن آمنة
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الزيارة المشتركة مع ماكرون: "تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يهدد بتوسيع الصراع وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة"
"إن تجديد إسرائيل لهجماتها في غزة يشكل خطوة بالغة الخطورة ستؤدي إلى المزيد من الدمار وتفاقم الوضع الإنساني الحالي. ويجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً وتكثيف الجهود الجماعية لاستعادة اتفاق وقف إطلاق النار".
زعيم المعارضة يائير لابيد عن الاحتجاجات: "نحن نخرج إلى الشوارع لأن الحكومة الإسرائيلية فقدت شرعيتها. إذا كنتم تريدون تحرير المختطفين، وتريدون المساواة في العبء - انزلوا إلى الشوارع. هذه الحكومة لا تتوقف عند الضوء الأحمر. الحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله الذي يجتمع ويقول: "كفى. لن نخرق القانون، وسوف نستمر في الخدمة، لكننا سنقف بحزم ضد الحكومة التي تحاول تفكيك البلاد"
وزع الجيش الإسرائيلي مناشير فوق منطقة خان يونس شرقا، في جنوب غزة، تدعو السكان إلى الإخلاء الفوري. بالإضافة إلى ذلك، كرر الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان بيت حانون في شمال قطاع غزة بضرورة المغادرة لأن مناطقهم على وشك أن تصبح مناطق قتال نشطة.
السياسي اللبناني فارس سعيد في مقتطف من مقابلة جرت في الأيام الأخيرة: "نحن جزء من العالم العربي، إذا ذهب للسلم مع إسرائيل سنذهب معه، وإذا ذهب إلى الحرب سنذهب معه"
https://x.com/i/web/status/1902010176556638320
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مصر إلى الولايات المتحدة:الهجمات ضد الحوثيين تزيد من التهديد الذي تتعرض له طرق التجارة
أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصر طلبت من الولايات المتحدة إجراء حوار مع الحوثيين في اليمن من أجل وقف التصعيد بينهم. وبحسب مصر فإن التصعيد يشكل تهديدا مباشرا لمصالحها الاقتصادية، لأن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن لم تقلل حتى هذه اللحظة من ضعف مرور السفن على طرق التجارة، بما في ذلك قناة السويس.
وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، خسارة إيرادات قناة السويس بنحو 800 مليون دولار شهريا نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
مسؤول كبير في حماس: العمل العسكري الإسرائيلي لن يغير الاتفاق
وقال أسامة حمدان، المسؤول الكبير في حماس في الخارج، لقناة الجزيرة: "إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تعتقدان أن هذه العملية ستغير الاتفاق الذي توصلنا إليه، فإنهما واهمان. قبلت حماس بهذا الاتفاق في مايو/أيار 2024، لكن الإسرائيليين ألغوه، ثم اضطروا للعودة إليه في يناير/كانون الثاني 2025".
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في قصف إسرائيلي لبيت حانون شمال قطاع غزة.
سلاح الجو يعلن مهاجمته الليلة نحو 20 هدفاً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا باللغة العربية لسكان بيت حانون ومناطق أخرى في قطاع غزة: "من أجل سلامتكم - اخلوا إلى مواقع الإيواء في غرب مدينة غزة وخانيونس"
https://x.com/i/web/status/1902255748207538242
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اعتقال العميد (احتياط) أمير حشكل في القدس عندما صاح عبر مكبر الصوت أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حتى قبل بدء الاحتجاج المقرر اليوم