قائد ظلّ مطارد منذ 30 عامًا: من هو أبو فؤاد الحولي الذي استهدفته إسرائيل في رفح؟

أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، اليوم، بمقنل القيادي في كتائب القسام أبو فؤاد الحولي، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله غرب مدينة دير البلح، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وبحسب المصادر، أسفر القصف عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم الحولي، وإصابة عدد آخر بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويُعد أبو فؤاد الحولي من أبرز القادة الميدانيين في لواء الوسطى بكتائب القسام، وأحد مؤسسي الكتائب في تلك المنطقة. وتشير المعلومات إلى أنه كان مطلوبًا لإسرائيل منذ نحو ثلاثة عقود، وتعرّض خلال تلك الفترة لعدة محاولات اغتيال سابقة.

وتولى الحولي مهام تنظيمية وميدانية داخل كتائب القسام، من بينها العمل ضمن قوات الضبط الميداني، كما شارك في مراحل مختلفة من تطور العمل العسكري للتنظيم منذ تأسيسه، بحسب مصادر فلسطينية.